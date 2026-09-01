31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Orkun'dan Vlahovic'e penaltı jesti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde farklı galibiyetle moral bulurken Dusan Vlahovic de Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:38 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 00:45
Haber: AA
Orkun'dan Vlahovic'e penaltı jesti
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dusan Vlahovic'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda da hücumdaki etkili oyununu sürdürerek taraftarlarına gollü bir galibiyet yaşattı.

DERBİ ÖNCESİ MORAL

Beşiktaş, Alanyaspor ve Kauno Zalgiris karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Arca Çorum FK karşısında 6 gollü bir galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde moral buldu.

ORKUN'DAN VLAHOVIC'E PENALTI JESTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri 42. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda kaptan Orkun Kökçü, taraftarların tezahüratının ardından topu henüz siyah-beyazlı formayla golü bulunmayan Dusan Vlahovic'e bıraktı.





Orkun Kökçü, penaltıyı kullanması için topu verdiği takım arkadaşına sarıldı.

VLAHOVIC İLK GOLÜNÜ ATTI

Penaltı vuruşunu gole çeviren Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı.

Sırp futbolcu, gol sevincini Orkun Kökçü ile birlikte yaşadı. Vlahovic, Beşiktaş'a transferinin ardından 4 karşılaşmada görev yaptı.

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