Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dusan Vlahovic'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda da hücumdaki etkili oyununu sürdürerek taraftarlarına gollü bir galibiyet yaşattı.
DERBİ ÖNCESİ MORAL
Beşiktaş, Alanyaspor ve Kauno Zalgiris karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Arca Çorum FK karşısında 6 gollü bir galibiyet elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde moral buldu.
ORKUN'DAN VLAHOVIC'E PENALTI JESTİ
Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri 42. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda kaptan Orkun Kökçü, taraftarların tezahüratının ardından topu henüz siyah-beyazlı formayla golü bulunmayan Dusan Vlahovic'e bıraktı.
Orkun Kökçü, penaltıyı kullanması için topu verdiği takım arkadaşına sarıldı.
VLAHOVIC İLK GOLÜNÜ ATTI
Penaltı vuruşunu gole çeviren Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı.
Sırp futbolcu, gol sevincini Orkun Kökçü ile birlikte yaşadı. Vlahovic, Beşiktaş'a transferinin ardından 4 karşılaşmada görev yaptı.
DERBİ ÖNCESİ MORAL
Beşiktaş, Alanyaspor ve Kauno Zalgiris karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Arca Çorum FK karşısında 6 gollü bir galibiyet elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde moral buldu.
ORKUN'DAN VLAHOVIC'E PENALTI JESTİ
Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri 42. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda kaptan Orkun Kökçü, taraftarların tezahüratının ardından topu henüz siyah-beyazlı formayla golü bulunmayan Dusan Vlahovic'e bıraktı.
Orkun Kökçü, penaltıyı kullanması için topu verdiği takım arkadaşına sarıldı.
VLAHOVIC İLK GOLÜNÜ ATTI
Penaltı vuruşunu gole çeviren Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza attı.
Sırp futbolcu, gol sevincini Orkun Kökçü ile birlikte yaşadı. Vlahovic, Beşiktaş'a transferinin ardından 4 karşılaşmada görev yaptı.