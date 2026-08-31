Liverpool, PSG'de forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Bradley Barcola'yı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Merseyside ekibi genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Barcola yaptığı açıklamada, "Liverpool'da oynayabilmek büyük bir gurur. Çok mutluyum, tek istediğim sahada olmak ve oynayabilmek. Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce, Premier Lig'i kazanmak... Bu hayatımdaki en büyük hayallerimden biri." ifadelerini kullandı.
İngiliz basınına göre Liverpool bu transfer için 120 milyon euro bonservis ödeyecek. Bonuslarla beraber bu bedel 145 milyon euroya adar yükselecek.
PSG PERFORMANSI
Barcola, geçtiğimiz sezon PSG'de 49 maçta görev yapıp, 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ayrıca ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız oyuncu, 8 karşılaşmada 3 gol atıp, 1 asist yapmıştı.
Barcola yaptığı açıklamada, "Liverpool'da oynayabilmek büyük bir gurur. Çok mutluyum, tek istediğim sahada olmak ve oynayabilmek. Çok büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce, Premier Lig'i kazanmak... Bu hayatımdaki en büyük hayallerimden biri." ifadelerini kullandı.
İngiliz basınına göre Liverpool bu transfer için 120 milyon euro bonservis ödeyecek. Bonuslarla beraber bu bedel 145 milyon euroya adar yükselecek.
PSG PERFORMANSI
Barcola, geçtiğimiz sezon PSG'de 49 maçta görev yapıp, 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ayrıca ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız oyuncu, 8 karşılaşmada 3 gol atıp, 1 asist yapmıştı.