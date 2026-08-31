Haber Tarihi: 31 Ağustos 2026 16:10 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ağustos 2026 16:10
Gratis kart kalktı mı ve neden iptal edildi? 2026
Kozmetik devi Gratis, sadakat programını tamamen sonlandırmadı; fiziksel plastik kart kullanımına son vererek sistemi bütünüyle dijital ortama taşıdı. Müşteriler kasada kart taşımak zorunda kalmadan yalnızca sisteme kayıtlı cep telefonu numaralarını söyleyerek tüm indirimlerden eksiksiz yararlanıyor.
Gratis kart neden kalktı sorusu mağazalarda plastik kartların dağıtılmaması ve sistemin tamamen dijitale taşınması sonrasında kozmetik alışverişi yapan tüketicilerin gündemine oturdu. Plastik atığı azaltmayı hedefleyen ve alışverişi hızlandıran şirket, üyeliği doğrudan cep telefonu numarasıyla eşleştirdi.
Kart sistemi bitmedi. Cüzdanda kart arama devrini kapatan yeni yapı, tüketicilerin kampanyalara çok daha pratik biçimde erişmesine olanak tanıyor.Gratis kart iptal mi oldu ve indirimler nasıl kullanılıyor?Gratis kart iptal olmadı, sadece fiziksel plastik kart zorunluluğu kaldırılarak tüm ayrıcalıklar cep telefonu numarasına devredildi. Kasada ödeme yaparken telefon numarasını söylemek veya mobil uygulamadaki karekodu okutmak indirimlerden faydalanmak için yeterli sayılıyor.Yeni Gratis üyeliği açma ve hesap eşleştirme yöntemleriSisteme ilk defa dahil olmak isteyen vatandaşlar, telefonlarının mesaj bölümünden GRATIS KAYIT yazıp 7889'a kısa mesaj atarak anında üyelik oluşturabiliyor.İşlemler saniyeler sürüyor. Dileyen kullanıcılar gratis.com resmi internet adresi ya da akıllı telefon uygulaması üzerinden kayıt formunu doldurarak dijital hesabını aktif hale getirebiliyor.Yaşanan numara sorunları ve müşteri hizmetleri desteğiTelefon numarası değişen veya uygulamaya giriş yaparken hata alan kullanıcılar, üyelik güncelleme işlemlerini çağrı merkezi üzerinden kolayca çözüme kavuşturuyor.Destek hattı devrede. 0850 210 69 00 numaralı müşteri hizmetleri yetkilileri, eski hesap ile yeni telefon numarasını eşleştirerek biriken puanları ve tanımlı kuponları koruma altına alıyor.
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