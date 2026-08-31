Haber Tarihi: 31 Ağustos 2026 16:10 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 16:10

Gratis kart kalktı mı ve neden iptal edildi? 2026

Kozmetik devi Gratis, sadakat programını tamamen sonlandırmadı; fiziksel plastik kart kullanımına son vererek sistemi bütünüyle dijital ortama taşıdı. Müşteriler kasada kart taşımak zorunda kalmadan yalnızca sisteme kayıtlı cep telefonu numaralarını söyleyerek tüm indirimlerden eksiksiz yararlanıyor.

Gratis kart kalktı mı ve neden iptal edildi? 2026
Abone Ol
Gratis kart neden kalktı sorusu mağazalarda plastik kartların dağıtılmaması ve sistemin tamamen dijitale taşınması sonrasında kozmetik alışverişi yapan tüketicilerin gündemine oturdu. Plastik atığı azaltmayı hedefleyen ve alışverişi hızlandıran şirket, üyeliği doğrudan cep telefonu numarasıyla eşleştirdi.
Kart sistemi bitmedi. Cüzdanda kart arama devrini kapatan yeni yapı, tüketicilerin kampanyalara çok daha pratik biçimde erişmesine olanak tanıyor.

Gratis kart iptal mi oldu ve indirimler nasıl kullanılıyor?
Gratis kart iptal olmadı, sadece fiziksel plastik kart zorunluluğu kaldırılarak tüm ayrıcalıklar cep telefonu numarasına devredildi. Kasada ödeme yaparken telefon numarasını söylemek veya mobil uygulamadaki karekodu okutmak indirimlerden faydalanmak için yeterli sayılıyor.


Yeni Gratis üyeliği açma ve hesap eşleştirme yöntemleri
Sisteme ilk defa dahil olmak isteyen vatandaşlar, telefonlarının mesaj bölümünden GRATIS KAYIT yazıp 7889'a kısa mesaj atarak anında üyelik oluşturabiliyor.

İşlemler saniyeler sürüyor. Dileyen kullanıcılar gratis.com resmi internet adresi ya da akıllı telefon uygulaması üzerinden kayıt formunu doldurarak dijital hesabını aktif hale getirebiliyor.

Yaşanan numara sorunları ve müşteri hizmetleri desteği
Telefon numarası değişen veya uygulamaya giriş yaparken hata alan kullanıcılar, üyelik güncelleme işlemlerini çağrı merkezi üzerinden kolayca çözüme kavuşturuyor.

Destek hattı devrede. 0850 210 69 00 numaralı müşteri hizmetleri yetkilileri, eski hesap ile yeni telefon numarasını eşleştirerek biriken puanları ve tanımlı kuponları koruma altına alıyor.

Diğer Haberler

Juventus, Nick Woltemade için Newcastle ile görüşüyor Dünya Futbolu Juventus, Nick Woltemade için Newcastle ile görüşüyor
Liverpool, rekor transferi açıkladı: Bradley Barcola Liverpool Liverpool, rekor transferi açıkladı: Bradley Barcola
Gratis kart kalktı mı ve neden iptal edildi? 2026 Gündem Gratis kart kalktı mı ve neden iptal edildi? 2026
Manchester City, Allan Elias'ı duyurdu Manchester City Manchester City, Allan Elias'ı duyurdu
Bigaspor'da transfer sürüyor TFF 3. Lig Bigaspor'da transfer sürüyor
Karşıyaka çifte transfer istiyor TFF 3. Lig Karşıyaka çifte transfer istiyor
TFF Tahkim Kurulu'ndan Serdal Adalı kararı Beşiktaş TFF Tahkim Kurulu'ndan Serdal Adalı kararı
Monza'dan Victor Nelsson hamlesi! Ayrılık yakın Galatasaray Monza'dan Victor Nelsson hamlesi! Ayrılık yakın
Yapılandırma Uzatıldı mı? Vergi ve SGK Borç Yapılandırma Başvurusu Son Gün Gündem Yapılandırma Uzatıldı mı? Vergi ve SGK Borç Yapılandırma Başvurusu Son Gün
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Juventus, Pape Matar Sarr transferini bitirdi!
2
Galatasaray, Deniz Gül transferinde anlaşmaya vardı
3
Acun Ilıcalı, Roma'dan aldı: Robinio Vaz
4
Galatasaray'a kötü haber: Youssouf Fofana!
5
Parma, Diego Carlos transferinde sona yaklaştı
6
2 yaz önce Galatasaray istiyordu; 37.5 milyona imza!
7
Galatasaray'dan Kevin Danso sürprizi! İşte yapılacak teklif

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.