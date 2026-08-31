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Juventus, Nick Woltemade için Newcastle ile görüşüyor

Juventus, Newcastle United forması giyen Alman golcü Nick Woltemade için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Juventus, Nick Woltemade için Newcastle ile görüşüyor
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Juventus, transfer çalışmalarında Newcastle United forması giyen Alman golcü Nick Woltemade'yi gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve Newcastle United ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİŞİSEL ŞARTLARDA ANLAŞMA

Juventus, Nick Woltemade transferinde oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. İtalyan ekibinin, Alman golcüyü kadrosuna katmak için Newcastle United ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Juventus ile Newcastle arasındaki görüşmelerde özellikle kiralama bedeli üzerinde pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

NEWCASTLE'DA 12 GOLLÜK PERFORMANS

27 numaralı formayı giyen Woltemade, geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 54 karşılaşmada görev yaptı. Alman futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Woltemade, 2025-2026 sezonunda Premier Lig'de 33 maçta 8 gol ve 2 asist kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 karşılaşmada 1 gol attı.

JUVENTUS İÇİN YENİ HEDEF

Kariyerinde daha önce Stuttgart forması da giyen Woltemade, 2025 yazında Alman ekibinden Newcastle United'a transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun Newcastle ile sözleşmesi devam ederken, Juventus'un transferi kiralık formülüyle tamamlamak istediği belirtildi.

İtalyan devinin Newcastle ile görüşmelerde anlaşma sağlaması halinde Woltemade'nin yeni sezonda Juventus forması giymesi bekleniyor.

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