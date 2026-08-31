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Van Dijk'ın milli takım kararı Xavi'ye bağlı

Virgil van Dijk, Hollanda Milli Takımı'ndaki geleceğine yeni teknik direktör Xavi ile yapacağı görüşmenin ardından karar verecek.

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calendar 31 Ağustos 2026 17:13
Haber: Sporx.com
Van Dijk'ın milli takım kararı Xavi'ye bağlı
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Liverpool ve Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil van Dijk, milli takımdaki geleceğine ilişkin kararını yeni teknik direktör Xavi ile yapacağı görüşmenin ardından vereceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda'nın Dünya Kupası son 32 turunda Fas'a elenmesinin ardından Ronald Koeman görevinden ayrılırken, takımın başına eski Barcelona teknik direktörü Xavi getirildi. 12 Ağustos'ta Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen İspanyol teknik adam, Van Dijk'ın milli takım kariyerinin devam edip etmeyeceğinde de önemli bir rol oynayacak.

35 yaşındaki savunmacı, geleceğiyle ilgili kararını Xavi ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından netleştireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önce yeni teknik direktörümüz Xavi ile görüşeceğim. Ardından neler olacağını göreceğiz. Kararım biraz da bu görüşmeye bağlı. Herkes değer gördüğünü, sevildiğini ve önemli hissetmek ister. Kendimi hala ülkem için oldukça değerli ve önemli hissediyorum. Eğer Xavi de benim gibi düşünüyorsa, önümde harika bir iki yıl daha var demek. Aksi takdirde durumu o zaman değerlendireceğim."

MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Van Dijk'a, kulüp kariyerine daha fazla odaklanmak amacıyla Hollanda Milli Takımı'nı bırakmayı düşünüp düşünmediği de soruldu.

Deneyimli futbolcu, kariyerinin bu aşamasında milli takımdan ayrılma düşüncesinin olmadığını belirterek, "Kesinlikle hayır. Bazı oyuncular bunu tercih edebilir ama ben etmem. Yaptığınız her işe saygı duyulmasını, emeğinizin ve ortaya koyduğunuz kalitenin takdir edilmesini istersiniz. Bunun hala böyle olup olmadığını görüp yolumuza ona göre devam edeceğiz." dedi.

2014 yılından bu yana Hollanda Milli Takımı formasını giyen Van Dijk, milli takımdaki geleceğine ilişkin kararını Xavi ile yapacağı görüşmenin ardından verecek.

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