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Tufan Koç: "Karagümrük maçını kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyoruz"

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, Fatih Karagümrük maçı öncesinde açıklamalarda bulunarak zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 17:38
Haber: Sporx.com
Tufan Koç: 'Karagümrük maçını kazanıp yeni bir seri başlatmak istiyoruz'
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TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da Asbaşkan Tufan Koç, Fatih Karagümrük maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çarşamba günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacaklarını belirten Koç, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini ifade eden Tufan Koç, "Zor bir maça çıkacağız. Ancak takımımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Karagümrük deplasmanından 3 puanla dönerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz" dedi.
Kayserispor'un hedefleri doğrultusunda yoluna devam edeceğini belirten Koç, çarşamba günü oynanacak karşılaşmada galibiyet için mücadele edeceklerini kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligde yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Haber: Faruk AYDEMİR

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