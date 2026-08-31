Juventus, sakatlığı bulunan Kenan Yıldız ile ilgili bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, milli futbolcunun sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
İtalyan ekibinin açıklamasında, "Bugün öğleden sonra Yıldız, sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanındaki kırık için osteosentez ameliyatı geçirdi." bilgisi verildi.
Açıklamada, "Kulüp doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu ameliyat başarıyla sonuçlandı ve oyuncu yarın rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
3 AY YOK!
Kenan Yıldız'ın, ameliyat olmasının ardından 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 21 yaşındaki milli futbolcu, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.
MİLLİ TAKIMA DA KÖTÜ HABER
Kenan Yıldız'ın sakatlığı Juventus gibi A Milli Takımı'ı da etkileyecek.
Milli futbolcunun geri dönüşünün beklendiği gibi 3 ay sürmesi durumunda Kenan Yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.
Kenan Yıldız'ın kaçırması beklenen milli maçlar:
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye
İtalyan ekibinin açıklamasında, "Bugün öğleden sonra Yıldız, sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanındaki kırık için osteosentez ameliyatı geçirdi." bilgisi verildi.
Açıklamada, "Kulüp doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu ameliyat başarıyla sonuçlandı ve oyuncu yarın rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
3 AY YOK!
Kenan Yıldız'ın, ameliyat olmasının ardından 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 21 yaşındaki milli futbolcu, 11 gol attı ve 10 asist yaptı.
MİLLİ TAKIMA DA KÖTÜ HABER
Kenan Yıldız'ın sakatlığı Juventus gibi A Milli Takımı'ı da etkileyecek.
Milli futbolcunun geri dönüşünün beklendiği gibi 3 ay sürmesi durumunda Kenan Yıldız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki önemli maçları kaçıracak.
Kenan Yıldız'ın kaçırması beklenen milli maçlar:
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye