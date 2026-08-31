Lionel Messi'den Arjantin'e veda

Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Messi, ülkesi ile 2022 Dünya Kupası'nda zafer yaşamıştı. Lionel Messi, 2014 ve 2026 Dünya Kupası finallerini ise kaybetmişti.
LIONEL MESSI'NİN VEDA AÇIKLAMASI
Lionel Messi'nin milli takım için veda açıklaması şu şekilde:
"Final maçından bu yana geçen onca zamanın ardından ve bu konuyu uzun süre düşündükten sonra, herkese milli takımdan emekli olduğumu söylemek istiyorum.
Bu karar içimi derinden acıttı ve hala da acıtıyor ancak bunun doğru zaman olduğunu anlıyorum.
Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım.
Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim ve artık verecek bir şeyim kalmadı.
Ayrıca burada olmayı hak eden harika genç oyuncular da yetişiyor.
Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da.
Her zaman yanımda olan ve bu güzel ama zorlu yolculuk boyunca benimle birlikte olan aileme teşekkür ederim. Bu yolculuğu paylaşma şansı bulduğum her antrenöre, takım arkadaşıma ve yöneticiye teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum.
Haydi Arjantin!
Bu sözleri finalden iki gün sonra, 21 Temmuz'da yazdım. Bugün, babamın başına gelenlerden (Messi'nin babası Jorge Messi 7 Ağustos'ta vefat etmişti) sonra, bu kararımdan eskisinden daha da eminim."
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
39 yaşındaki Messi, Arjantin Milli Takımı forması ile 207 maçta süre buldu ve bu maçlarda 125 kez ağları havalandırdı.
BIRAKTI VE GERİ DÖNDÜ
Lionel Messi, 2016 yılında Arjantin'in Copa America finalinde Şili'ye kaybetmesinin ardından da milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamış ancak daha sonra Arjantin formasına geri dönmüştü.
LIONEL MESSI'NİN VEDA AÇIKLAMASI
Lionel Messi'nin milli takım için veda açıklaması şu şekilde:
"Final maçından bu yana geçen onca zamanın ardından ve bu konuyu uzun süre düşündükten sonra, herkese milli takımdan emekli olduğumu söylemek istiyorum.
Bu karar içimi derinden acıttı ve hala da acıtıyor ancak bunun doğru zaman olduğunu anlıyorum.
Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma uğruna her zaman mücadele ettim ve elimden gelenin en iyisini yaptım.
Milli takımın bir parçası olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Elimden gelen her şeyi verdim ve artık verecek bir şeyim kalmadı.
Ayrıca burada olmayı hak eden harika genç oyuncular da yetişiyor.
Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Stadyumda tezahüratlarınızı dinlemeyi özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım, her zaman dışarıdan destek olacağım, iyi zamanlarda ve özellikle kötü zamanlarda da.
Her zaman yanımda olan ve bu güzel ama zorlu yolculuk boyunca benimle birlikte olan aileme teşekkür ederim. Bu yolculuğu paylaşma şansı bulduğum her antrenöre, takım arkadaşıma ve yöneticiye teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum.
Haydi Arjantin!
Bu sözleri finalden iki gün sonra, 21 Temmuz'da yazdım. Bugün, babamın başına gelenlerden (Messi'nin babası Jorge Messi 7 Ağustos'ta vefat etmişti) sonra, bu kararımdan eskisinden daha da eminim."
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
39 yaşındaki Messi, Arjantin Milli Takımı forması ile 207 maçta süre buldu ve bu maçlarda 125 kez ağları havalandırdı.
BIRAKTI VE GERİ DÖNDÜ
Lionel Messi, 2016 yılında Arjantin'in Copa America finalinde Şili'ye kaybetmesinin ardından da milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamış ancak daha sonra Arjantin formasına geri dönmüştü.