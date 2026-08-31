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Braga-V. Guimaraes
22:15
31 Ağustos
Benfica-Estoril
22:15

Borussia Dortmund'dan Ethan Nwaneri hamlesi

Borussia Dortmund, Arsenal forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Ethan Nwaneri ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 18:50 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 18:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund'dan Ethan Nwaneri hamlesi
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Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri için Fenerbahçe'ye önemli bir rakip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Borussia Dortmund, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Alman ekibi, genç oyuncuyu ikna etmek için girişimlerine devam ediyor.

Orta saha pozisyonunda görev yapan Nwaneri, geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da geçirdi. Genç oyuncu, 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 23 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Arsenal altyapısından yetişen Nwaneri, İngiliz ekibinin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor. Genç futbolcunun Arsenal ile Temmuz 2030'a kadar sözleşmesi bulunurken, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinin önümüzdeki süreçte şekillenmesi bekleniyor.

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