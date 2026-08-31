2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý'nýn son 16 turunda Hollanda, Slovenya'yý 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karþýlaþmada Hollanda, rakibini 25-18, 19-25, 25-21, 29-31 ve 15-9 set sonuçlarýyla 3-2 maðlup etti.
Hollanda, 3 Eylül Perþembe günü çeyrek finalde Polonya-Portekiz maçýnýn galibiyle karþýlaþacak.
Hollanda, 3 Eylül Perþembe günü çeyrek finalde Polonya-Portekiz maçýnýn galibiyle karþýlaþacak.