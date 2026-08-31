31 Aðustos
Amed Sportif-Trabzonspor
21:30
31 Aðustos
Beþiktaþ-Arca Çorum
21:30
31 Aðustos
Aston Villa-Arsenal
22:00
31 Aðustos
Osasuna-Getafe
20:30
31 Aðustos
Barcelona-Rayo Vallecano
22:30
31 Aðustos
Lecce-Roma
0-331'
31 Aðustos
Atalanta-Bologna
21:45
31 Aðustos
Braga-V. Guimaraes
22:15
31 Aðustos
Benfica-Estoril
22:15

Hollanda, Slovenya'yý geçip çeyrek finale yükseldi

Hollanda, Slovenya'yý 3-2 maðlup ederek 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý'nda çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 19:47
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Hollanda, Slovenya'yý geçip çeyrek finale yükseldi
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý'nýn son 16 turunda Hollanda, Slovenya'yý 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karþýlaþmada Hollanda, rakibini 25-18, 19-25, 25-21, 29-31 ve 15-9 set sonuçlarýyla 3-2 maðlup etti.

Hollanda, 3 Eylül Perþembe günü çeyrek finalde Polonya-Portekiz maçýnýn galibiyle karþýlaþacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.