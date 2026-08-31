İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fildişi Sahilli santrfor David Datro Fofana'nın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Londra temsilcisi, 23 yaşındaki futbolcunun İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette'ye bonservisiyle transfer olduğunu duyurdu.





Chelsea'den yapılan açıklamada, Fofana'ya kulüpte geçirdiği dönem için teşekkür edilirken, "David Fofana, İsviçre Süper Lig ekibi Servette'ye kalıcı transferini tamamladı. Chelsea'deki dönemi boyunca gösterdiği çabalar için David'e teşekkür ediyor, kariyerinde yeni bir sayfa açarken kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





CHELSEA'YA MOLDE'DEN GELDİ

Profesyonel kariyerine Fildişi Sahili'nde başlayan Fofana, Avrupa futboluna Molde formasıyla adım attı.





Norveç temsilcisindeki performansıyla dikkat çeken genç forvet, gösterdiği gelişimin ardından Chelsea'nin transfer listesine girdi.





Fofana, Ocak 2023'te Molde'den Chelsea'ye transfer oldu. Londra ekibiyle uzun süreli sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli futbolcu, Chelsea'deki ilk döneminde A takımda forma şansı buldu.





UNION BERLIN VE BURNLEY'E KİRALANDI

Chelsea'de düzenli forma şansı yakalayamayan Fofana, kariyerine farklı kulüplerde kiralık olarak devam etti.





2023/24 sezonunda Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e kiralanan genç santrfor, sezonun ikinci bölümünde ise Premier Lig temsilcisi Burnley'nin yolunu tuttu.





TÜRKİYE'DE İKİ FARKLI TAKIMDA OYNADI

David Datro Fofana'nın kariyerindeki duraklardan biri de Türkiye oldu.





Fildişi Sahilli forvet, 2024/25 sezonunda Göztepe'ye kiralandı. İzmir ekibindeki döneminin ardından Chelsea tarafından yeniden kiralık olarak gönderilen Fofana, bu kez Fatih Karagümrük formasını giydi.





Böylece genç futbolcu, Türkiye'de arka arkaya iki farklı takımda forma giymiş oldu.





SON OLARAK STRASBOURG'DA FORMA GİYDİ

2025/26 sezonunda Fatih Karagümrük'teki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fofana, Şubat 2026'da Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'a kiralandı.





Sezonun tamamlanmasının ardından yeniden Chelsea'ye dönen 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle yolları bu kez kalıcı olarak ayrıldı.



Kariyerinde Molde, Chelsea, Union Berlin, Burnley, Göztepe, Fatih Karagümrük ve Strasbourg formalarını giyen David Datro Fofana, bundan sonra İsviçre'de Servette için mücadele edecek.



