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Cody Gakpo, Liverpool'da kalıyor

Liverpool, takımdan ayrılması beklenen Cody Gakpo'yu ikna etti. Hollandalı futbolcu, Liverpool'da kalacak. Liverpool, Manchester City'nin teklifini geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 19:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cody Gakpo, Liverpool'da kalıyor
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Liverpool forması giyen Cody Gakpo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, takımdan ayrılması beklenen ve Manchester City'nin teklif yaptığı Gakpo'yu takımda kalmak için ikna etti.

100 MİLYON EURO'YA RET

Liverpool, bu gelişmenin ardından Manchester City'nin Hollandalı futbolcu için yaptığı 85 milyon sterlin (Yaklaşık 100 milyon euro) değerindeki teklifi de geri çevirdi.

LIVERPOOL PERFORMANSI

2023'ten bu yana Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki Cody Gakpo, İngiliz ekibinde 182 maçta süre buldu ve 51 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Gakpo'nun, kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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