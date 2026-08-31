Liverpool forması giyen Cody Gakpo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, takımdan ayrılması beklenen ve Manchester City'nin teklif yaptığı Gakpo'yu takımda kalmak için ikna etti.
100 MİLYON EURO'YA RET
Liverpool, bu gelişmenin ardından Manchester City'nin Hollandalı futbolcu için yaptığı 85 milyon sterlin (Yaklaşık 100 milyon euro) değerindeki teklifi de geri çevirdi.
LIVERPOOL PERFORMANSI
2023'ten bu yana Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki Cody Gakpo, İngiliz ekibinde 182 maçta süre buldu ve 51 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Gakpo'nun, kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
100 MİLYON EURO'YA RET
Liverpool, bu gelişmenin ardından Manchester City'nin Hollandalı futbolcu için yaptığı 85 milyon sterlin (Yaklaşık 100 milyon euro) değerindeki teklifi de geri çevirdi.
LIVERPOOL PERFORMANSI
2023'ten bu yana Liverpool'da forma giyen 27 yaşındaki Cody Gakpo, İngiliz ekibinde 182 maçta süre buldu ve 51 gol, 24 asistlik performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Gakpo'nun, kulübü Liverpool ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.