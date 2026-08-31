Liverpool'un Ismaila Sarr teklifine ret!

Liverpool'un Ismaila Sarr için Crystal Palace'a yaptığı yeni teklif de kabul edilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool, Senegalli hücum oyuncusu için Crystal Palace'a 58 milyon euro teklif etti. Crystal Palace, bu teklifi geri çevirdi.
Liverpool, bu gelişmenin ardından teklifini yükseltti ve Crystal Palace'ın kapısını bir kez daha çaldı.
YİNE KABUL ETMEDİLER
RMC Sport'ta yer alan habere göre, Crystal Palace, 28 yaşındaki futbolcu için Liverpool'dan gelen ikinci teklifi de kabul etmedi.
TRANSFER İÇİN BASKI
28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'a transfer olmak istiyor ve bu transfer için kulübü Crystal Palace'a baskı yapıyor.
GAKPO'NUN DURUMU
Öte yandan Liverpool'da Cody Gakpo'nun ayrılık ihtimali gündemde yer alıyor. Liverpool'un Sarr transferinde sonuç alamaması veya alternatif bir isim bulamaması durumunda Hollandalı Gakpo'nun Liverpool'da kalması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Crystal Palace forması altında bu sezon süre almayan Ismaila Sarr, geçen sezon ise 45 maçta 21 gol attı ve 2 asist yaptı.
Liverpool, bu gelişmenin ardından teklifini yükseltti ve Crystal Palace'ın kapısını bir kez daha çaldı.
YİNE KABUL ETMEDİLER
RMC Sport'ta yer alan habere göre, Crystal Palace, 28 yaşındaki futbolcu için Liverpool'dan gelen ikinci teklifi de kabul etmedi.
TRANSFER İÇİN BASKI
28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'a transfer olmak istiyor ve bu transfer için kulübü Crystal Palace'a baskı yapıyor.
GAKPO'NUN DURUMU
Öte yandan Liverpool'da Cody Gakpo'nun ayrılık ihtimali gündemde yer alıyor. Liverpool'un Sarr transferinde sonuç alamaması veya alternatif bir isim bulamaması durumunda Hollandalı Gakpo'nun Liverpool'da kalması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Crystal Palace forması altında bu sezon süre almayan Ismaila Sarr, geçen sezon ise 45 maçta 21 gol attı ve 2 asist yaptı.