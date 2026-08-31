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Liverpool'un Ismaila Sarr teklifine ret!

Crystal Palace, Liverpool'dan Ismaila Sarr için gelen ikinci teklifi de kabul etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 17:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'un Ismaila Sarr teklifine ret!
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Liverpool'un Ismaila Sarr için Crystal Palace'a yaptığı yeni teklif de kabul edilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Liverpool, Senegalli hücum oyuncusu için Crystal Palace'a 58 milyon euro teklif etti. Crystal Palace, bu teklifi geri çevirdi.

Liverpool, bu gelişmenin ardından teklifini yükseltti ve Crystal Palace'ın kapısını bir kez daha çaldı.

YİNE KABUL ETMEDİLER

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Crystal Palace, 28 yaşındaki futbolcu için Liverpool'dan gelen ikinci teklifi de kabul etmedi.

TRANSFER İÇİN BASKI

28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'a transfer olmak istiyor ve bu transfer için kulübü Crystal Palace'a baskı yapıyor.

GAKPO'NUN DURUMU

Öte yandan Liverpool'da Cody Gakpo'nun ayrılık ihtimali gündemde yer alıyor. Liverpool'un Sarr transferinde sonuç alamaması veya alternatif bir isim bulamaması durumunda Hollandalı Gakpo'nun Liverpool'da kalması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Crystal Palace forması altında bu sezon süre almayan Ismaila Sarr, geçen sezon ise 45 maçta 21 gol attı ve 2 asist yaptı.

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