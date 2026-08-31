Golden State Warriors, Stephen Curry'nin takımdaki geleceğini belirleyecek yeni sözleşme konusunda yıldız oyuncusuna önemli ölçüde söz hakkı tanımaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Curry, cumartesi günü iki yıl için toplam 136,7 milyon dolar değerindeki sözleşme uzatmasına hak kazanacak. Bu sezon alacağı yaklaşık 62,5 milyon dolarlık maaşla birlikte söz konusu anlaşma, Curry'nin 2028-29 sezonunun sonuna kadar Golden State'te kalmasını sağlayabilir.
Warriors'ın Curry'ye uzatmanın tamamını teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte kulüp, kadroyu güçlendirmek için daha fazla mali esneklik sağlayacak daha düşük bedelli bir anlaşmaya da sıcak bakıyor.
Golden State yönetimi ayrıca Curry'nin herhangi bir uzatma imzalamadan gelecek yaz serbest oyuncu piyasasına çıkmayı bekleme kararına da saygı gösterecek.
NBA muhabiri Brett Siegel, Warriors'ın yaklaşımını şu sözlerle aktardı:
"Steph'in karşısına çıkıp, 'Nasıl bir sözleşme istiyorsun?' diye soracaklar."
Taraflardan hiçbirinin yolları ayırmakla ilgilenmediği ve Curry'nin kariyerini Golden State formasıyla tamamlamasının beklendiği belirtiliyor. Warriors'ın karşı karşıya olduğu asıl zorluk ise yaşlanan süper yıldızının etrafında rekabetçi bir takım kurmayı sürdürmek.
Maksimum ücretli bir uzatma, Golden State'in mali esnekliğini bir ölçüde sınırlandırabilir. Curry'nin daha düşük bedelli bir sözleşmeyi kabul etmesi hâlinde ise yönetimin kadroyu güçlendirmek için kullanabileceği alan artabilir.
Tecrübeli yıldız, yeni bir taahhütte bulunmadan önce beklemeyi ve kulübün izleyeceği yönü değerlendirmeyi de tercih edebilir.
Geçtiğimiz sezon dizindeki problem nedeniyle yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebilen Curry, Warriors'ı dört NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün yüzü olmayı sürdürüyor.
Golden State yönetimi, Curry'yi mali açıdan ödüllendirmeye hazır görünürken kariyerinin son yıllarına en uygun sözleşme yapısını belirleme kararını da tamamen yıldız oyuncuya bırakacak.
Warriors'ın Curry'ye uzatmanın tamamını teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte kulüp, kadroyu güçlendirmek için daha fazla mali esneklik sağlayacak daha düşük bedelli bir anlaşmaya da sıcak bakıyor.
Golden State yönetimi ayrıca Curry'nin herhangi bir uzatma imzalamadan gelecek yaz serbest oyuncu piyasasına çıkmayı bekleme kararına da saygı gösterecek.
NBA muhabiri Brett Siegel, Warriors'ın yaklaşımını şu sözlerle aktardı:
"Steph'in karşısına çıkıp, 'Nasıl bir sözleşme istiyorsun?' diye soracaklar."
Taraflardan hiçbirinin yolları ayırmakla ilgilenmediği ve Curry'nin kariyerini Golden State formasıyla tamamlamasının beklendiği belirtiliyor. Warriors'ın karşı karşıya olduğu asıl zorluk ise yaşlanan süper yıldızının etrafında rekabetçi bir takım kurmayı sürdürmek.
Maksimum ücretli bir uzatma, Golden State'in mali esnekliğini bir ölçüde sınırlandırabilir. Curry'nin daha düşük bedelli bir sözleşmeyi kabul etmesi hâlinde ise yönetimin kadroyu güçlendirmek için kullanabileceği alan artabilir.
Tecrübeli yıldız, yeni bir taahhütte bulunmadan önce beklemeyi ve kulübün izleyeceği yönü değerlendirmeyi de tercih edebilir.
Geçtiğimiz sezon dizindeki problem nedeniyle yalnızca 43 karşılaşmada forma giyebilen Curry, Warriors'ı dört NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün yüzü olmayı sürdürüyor.
Golden State yönetimi, Curry'yi mali açıdan ödüllendirmeye hazır görünürken kariyerinin son yıllarına en uygun sözleşme yapısını belirleme kararını da tamamen yıldız oyuncuya bırakacak.