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Al Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdı

Al Hilal, Karim Benzema'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 17:13 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 17:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Al Hilal, Karim Benzema ile yollarını ayırdı
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Al Hilal'de Fransız golcü Karim Benzema ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan ekibi, Benzema'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Al Hilal'in açıklamasında, Benzema'ya takıma katkıları için teşekkür edildi ve bundan sonra kariyeri için başarılar dilendi.

BENZEMA İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

Karim Benzema, Al-Ittihad ile sorun yaşamasının ardından geçen sezonun devre arasında Al Hilal'e imza atmıştı.

Al Hilal'de 16 maçta süre bulan 38 yaşındaki deneyimli yıldız, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.



 

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