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Juventus'un Zirkzee planı belli oldu!

Juventus, Jonathan David'in ayrılması halinde Manchester United'ın Hollandalı golcüsü Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmak için harekete geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 17:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'un Zirkzee planı belli oldu!
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Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports'ta yer alan habere göre Torino temsilcisi, Jonathan David'in takımdan ayrılması halinde Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee için harekete geçmeyi planlıyor.

Juventus ile Atletico Madrid'in Jonathan David'in kiralık transferi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, Alexander Sörloth'un da siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Fiorentina'nın da Zirkzee'yi kadrosuna katmak istediği ve İtalyan ekibinin bu doğrultuda Manchester United ile temas halinde olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki Hollandalı forvet, 2025-26 sezonunda Manchester United formasıyla 26 karşılaşmada görev yaptı. Zirkzee, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

 

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