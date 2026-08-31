Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'ta yer alan habere göre Torino temsilcisi, Jonathan David'in takımdan ayrılması halinde Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee için harekete geçmeyi planlıyor.
Juventus ile Atletico Madrid'in Jonathan David'in kiralık transferi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, Alexander Sörloth'un da siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunduğu belirtildi.
Haberde ayrıca Fiorentina'nın da Zirkzee'yi kadrosuna katmak istediği ve İtalyan ekibinin bu doğrultuda Manchester United ile temas halinde olduğu ifade edildi.
25 yaşındaki Hollandalı forvet, 2025-26 sezonunda Manchester United formasıyla 26 karşılaşmada görev yaptı. Zirkzee, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Juventus ile Atletico Madrid'in Jonathan David'in kiralık transferi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, Alexander Sörloth'un da siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunduğu belirtildi.
Haberde ayrıca Fiorentina'nın da Zirkzee'yi kadrosuna katmak istediği ve İtalyan ekibinin bu doğrultuda Manchester United ile temas halinde olduğu ifade edildi.
25 yaşındaki Hollandalı forvet, 2025-26 sezonunda Manchester United formasıyla 26 karşılaşmada görev yaptı. Zirkzee, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.