Malick Fofana, Leipzig'e gitmiyor!

Lyon forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Malick Fofana ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HULL'A GİTMEK İSTEMEDİ
Premier Lig ekiplerinden Hull City, 21 yaşındaki futbolcu için Lyon'a teklif yaptı. Fofana ise daha büyük hedefleri olan bir kulübe gitmek istediği gerekçesiyle İngiliz ekibine transfer olmak istemedi.
Lyon'un yaşadığı mali durum nedeniyle satış listesinde yer alan isimlerden biri olan Belçikalı kanat oyuncusu için daha sonra Almanya'dan Leipzig iddiası gündeme geldi.
LEIPZIG'E GİTMİYOR
Sky DE'de yer alan habere göre, olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece Fofana'nın, Leipzig'e transfer olması beklenmiyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
Fofana, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor.
BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOL
Lyon'da bu sezon 6 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın, kulübü Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Premier Lig ekiplerinden Hull City, 21 yaşındaki futbolcu için Lyon'a teklif yaptı. Fofana ise daha büyük hedefleri olan bir kulübe gitmek istediği gerekçesiyle İngiliz ekibine transfer olmak istemedi.
Lyon'un yaşadığı mali durum nedeniyle satış listesinde yer alan isimlerden biri olan Belçikalı kanat oyuncusu için daha sonra Almanya'dan Leipzig iddiası gündeme geldi.
LEIPZIG'E GİTMİYOR
Sky DE'de yer alan habere göre, olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece Fofana'nın, Leipzig'e transfer olması beklenmiyor.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
Fofana, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor.
BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOL
Lyon'da bu sezon 6 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın, kulübü Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.