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Malick Fofana, Leipzig'e gitmiyor!

Olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece Malick Fofana'nın Leipzig'e transfer olması beklenmiyor. Lyon forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ağustos 2026 18:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Malick Fofana, Leipzig'e gitmiyor!
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Premier Lig ekiplerinden Hull City, 21 yaşındaki futbolcu için Lyon'a teklif yaptı. Fofana ise daha büyük hedefleri olan bir kulübe gitmek istediği gerekçesiyle İngiliz ekibine transfer olmak istemedi.

Lyon'un yaşadığı mali durum nedeniyle satış listesinde yer alan isimlerden biri olan Belçikalı kanat oyuncusu için daha sonra Almanya'dan Leipzig iddiası gündeme geldi.

LEIPZIG'E GİTMİYOR

Sky DE'de yer alan habere göre, olağanüstü bir durum yaşanmadığı sürece Fofana'nın, Leipzig'e transfer olması beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE





Fofana, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor.

BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOL

Lyon'da bu sezon 6 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Fofana'nın, kulübü Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

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