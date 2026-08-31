Liverpool'un Barcelona'dan kiraladığı 27 yaşındaki Uruguaylı savunmacı Ronald Araujo, Premier Lig ile La Liga arasındaki tempo farkına dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Araujo, İngiltere'de forma giydiği ilk iki karşılaşmanın ardından Premier Lig'in fiziksel açıdan ne kadar yoğun olduğunu kısa sürede fark ettiğini söyledi.
"PREMIER LİG'İN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLADIM"
Liverpool formasını sırtına geçirdiği andan itibaren Premier Lig'in kendisi için ne ifade ettiğini daha iyi anladığını belirten Araujo, şu sözleri kullandı:
"Liverpool formasını sırtıma geçirdiğim andan itibaren Premier Lig'in ne demek olduğunu gerçekten anladım. Tamamen farklı bir tempo; saf bir yoğunluk, fiziksel ikili mücadeleler ve düşünmek için bir saniye bile yok. Newcastle ve Nottingham Forest gibi takımlara karşı oyuna sonradan girdiğim bu ilk maçlarda, kramponlarınız sahaya bastığı anda her şeyinizi vermeniz gerektiğini çok çabuk anlıyorsunuz."
"LA LİGA'YA ASLA SAYGISIZLIK EDEMEM"
Daha önce formasını giydiği LaLiga ile Premier Lig'i kıyaslayan Uruguaylı futbolcu, İspanya'daki ligin taktiksel ve teknik özelliklerine vurgu yaptı. Araujo, Premier Lig'in ise fiziksel güç ve tempo açısından çok daha farklı bir seviyede olduğunu dile getirdi.
Araujo'nun değerlendirmesi şöyle:
"Yanlış anlaşılmasın, La Liga'ya asla saygısızlık edemeyiz. Orası inanılmaz taktiklerin ve teknik dehanın hüküm sürdüğü bir lig; orada şampiyonluklar kazanmak bana çok şey öğretti. Ancak Premier Lig, ham fiziksel güç ve tempo anlamında üst düzey bir seviye. Kesinlikle inanıyorum ki, bir defans oyuncusu bu ortamda tutunabilir, kendini kabul ettirebilir ve İngiltere'de başarılı olursa, LaLiga'ya geri döndüğünde orada zorlanmadan dominasyon kurabilir. Burada geçirdiğim her dakika bir zorluk ve ben Anfield'daki formam için mücadeleye hazırım."
Premier Lig'de ilk iki haftada iki beraberlik alan Liverpool, hanesine 2 puan yazdırdı. İngiliz ekibi, gelecek hafta Ipswich Town deplasmanında galibiyet arayacak.
"PREMIER LİG'İN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLADIM"
Liverpool formasını sırtına geçirdiği andan itibaren Premier Lig'in kendisi için ne ifade ettiğini daha iyi anladığını belirten Araujo, şu sözleri kullandı:
"Liverpool formasını sırtıma geçirdiğim andan itibaren Premier Lig'in ne demek olduğunu gerçekten anladım. Tamamen farklı bir tempo; saf bir yoğunluk, fiziksel ikili mücadeleler ve düşünmek için bir saniye bile yok. Newcastle ve Nottingham Forest gibi takımlara karşı oyuna sonradan girdiğim bu ilk maçlarda, kramponlarınız sahaya bastığı anda her şeyinizi vermeniz gerektiğini çok çabuk anlıyorsunuz."
"LA LİGA'YA ASLA SAYGISIZLIK EDEMEM"
Daha önce formasını giydiği LaLiga ile Premier Lig'i kıyaslayan Uruguaylı futbolcu, İspanya'daki ligin taktiksel ve teknik özelliklerine vurgu yaptı. Araujo, Premier Lig'in ise fiziksel güç ve tempo açısından çok daha farklı bir seviyede olduğunu dile getirdi.
Araujo'nun değerlendirmesi şöyle:
"Yanlış anlaşılmasın, La Liga'ya asla saygısızlık edemeyiz. Orası inanılmaz taktiklerin ve teknik dehanın hüküm sürdüğü bir lig; orada şampiyonluklar kazanmak bana çok şey öğretti. Ancak Premier Lig, ham fiziksel güç ve tempo anlamında üst düzey bir seviye. Kesinlikle inanıyorum ki, bir defans oyuncusu bu ortamda tutunabilir, kendini kabul ettirebilir ve İngiltere'de başarılı olursa, LaLiga'ya geri döndüğünde orada zorlanmadan dominasyon kurabilir. Burada geçirdiğim her dakika bir zorluk ve ben Anfield'daki formam için mücadeleye hazırım."
Premier Lig'de ilk iki haftada iki beraberlik alan Liverpool, hanesine 2 puan yazdırdı. İngiliz ekibi, gelecek hafta Ipswich Town deplasmanında galibiyet arayacak.