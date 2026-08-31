Haber Tarihi: 31 Ağustos 2026 20:30 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 20:30

Amed Sportif Trabzonspor maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki

Amed Sportif Trabzonspor maçı bein sports 1 canlı linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Amed Sportif Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Amed Sportif Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Amed Sportif Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları

Amed Sportif Trabzonspor maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki
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Amed Sportif Trabzonspor maçı canlı bein Sports 1 linki! Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... AMED SPORTİF TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




AMED SPORTİF TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Amed Sportif ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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AMED SPORTİF TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


- Trabzonspor deplasmanda etkili


Trabzonspor, 2026 yılında Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu. Sezonun ilk iki haftasında savunma performansıyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı tanıdı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde yenilmedi. Tekke'nin bu karşılaşmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.

- Diagne'nin Trabzonspor'a karşı gol katkısı dikkati çekiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in gol yollarındaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 Süper Lig maçında 4 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk lig maçında İstanbul Başakşehir karşısında 2 gol attı.

AMED SPORTİF TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. İki takım, A takım düzeyinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses yapacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

AMED SPORTİF TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Sezona sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenildi. Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki ikinci galibiyetine imza atmayı hedefliyor. Trabzonspor ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti.

MUHTEMEL 11'LER

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Raveloson, Gökhan, Sor, Dia Saba, Ballet, Orban

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Melih, Salah, Muçi, Aral, Onuachu



- Trabzonspor'un yeni takımlara karşı karnesi

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti. Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

- Amed Sportif Faaliyetler sahasında 2'de 2 peşinde

Son lig maçında Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında ligde üst üste ikinci yenilgisini almamak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'in ilk iki haftasındaki hücum verileri de dikkati çekiyor. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor karşısında hücumdaki üretkenliğini artırmaya çalışacak.

 

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