Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Son iki maçta istediğini alamayan Beşiktaş'ın bugün nasıl bir performans sergileyeceği yönündeki soruya cevap veren Italiano, sezon başındaki hedeflerine dikkat çekti.





İtalyan teknik adam, Avrupa'ya gitme hedefini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bence sezonun başına tekrar bakmamız gerekiyor. Hedefimiz Avrupa'ya gitmekti, onu başardık. İyi bir iş çıkardık. Ligde de Alanyaspor'a karşı bir mağlubiyetimiz var. Oradaki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. Kazanmak, kendimizi göstermek istiyoruz. İnanıyorum, bu takım daha çok yol kat edebilir." ifadelerini kullandı.



"SAVAŞÇI OLMAMIZ ÖNEMLİ"





Beşiktaş'ın sahada göstermesi gereken karakter ve oyun anlayışıyla ilgili de konuşan Italiano, takımından yüksek tempo ve maksimum konsantrasyon beklediğini söyledi.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim sahada karakterimiz, oyunun hızı, temposu, bizim savaşçı olmamız önemli. Bugün maksimum seviyede konsantrasyon ve en hızlı şekilde oyunumuzu oynamamız gerekiyor kazanmak için." dedi



