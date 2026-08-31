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Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması

Fenerbahçe, Diego Carlos'a transfer için izin verildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncu, Parma'ya transferi için İtalya'ya gitti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 21:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Diego Carlos açıklaması
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Fenerbahçe'de Diego Carlos ile beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Sarı-lacivertliler, Diego Carlos'a transfer için izin verildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncu, Parma'ya transferi için İtalya'ya gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."





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