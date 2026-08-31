UEFA Þampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ýn rakipleri arasýnda yer alan Fransýz ekibi Lille, transfer çalýþmalarýnda kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Lille, Feyenoord formasý giyen 28 yaþýndaki Japon santrfor Ayase Ueda'yý kadrosuna kattýðýný resmi olarak açýkladý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE TRANSFERÝN MALÝYETÝ 15 MÝLYON EURO
Fransýz kulübünün bu transfer için Feyenoord'a 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceði bildirildi. Saðlýk kontrollerinden geçen Japon golcü, Lille ile sözleþme imzalayarak resmi imzayý attý.
FEYENOORD PERFORMANSI
Hollanda temsilcisi Feyenoord'da sergilediði baþarýlý performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaþýndaki hücum oyuncusu, kariyerine Ligue 1 ve Þampiyonlar Ligi'nde Lille formasý altýnda devam edecek.
Fransýz kulübünün bu transfer için Feyenoord'a 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceði bildirildi. Saðlýk kontrollerinden geçen Japon golcü, Lille ile sözleþme imzalayarak resmi imzayý attý.
FEYENOORD PERFORMANSI
Hollanda temsilcisi Feyenoord'da sergilediði baþarýlý performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaþýndaki hücum oyuncusu, kariyerine Ligue 1 ve Þampiyonlar Ligi'nde Lille formasý altýnda devam edecek.