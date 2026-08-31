Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İstifa kararının ardından görevine devam eden Tekke, zor günler geçirdiklerini belirterek, "Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı tamamen sorumluluk ile alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Tek odak noktamız maç. Kazanmamız gerekiyor. Bugün ayağa kalkma günü, nasıl reaksiyon göstereceğimizi göstermemiz lazım." dedi.





Takımın mevcut durumuna ilişkin de konuşan deneyimli teknik adam, "Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım. Coşkumuz var. İnşallah bunu sahaya yansıtırız." ifadelerini kullandı.





"OYUNCULARIN GÜVENİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKAMAZDIM"

İstifa kararının ardından kendisine gösterilen desteğe de değinen Tekke, yönetim, başkan ve oyuncuların kendisine sahip çıktığını belirtti.





Tekke, "Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım. Artık konuşma zamanı değil, reaksiyon gösterme zamanı. Yeni bir heyecanla... Büyük camialarda bunlar olabiliyor." şeklinde konuştu.



Taraftarın güvenini yeniden kazanmak istediklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Taraftarımızın güvenini tekrar kazanmak için sahada yapacaklarımız çok önemli. Oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



