Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler maçýyla Süper Lig'deki 66'ncý farklý rakibiyle karþýlaþacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karþýlaþtýðý 65 farklý takýmýn tamamýný en az bir kez maðlup etti. Süper Lig'e ayný sezon yükselen ekiplerle oynadýðý son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 maðlubiyeti bulunuyor.
Son lig maçýnda Kocaelispor'a 2-0 maðlup olan yeþil-kýrmýzýlý ekip, Trabzonspor karþýsýnda ligde üst üste ikinci yenilgisini almamak için mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'in ilk iki haftasýndaki hücum verileri de dikkati çekiyor. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Diyarbakýr temsilcisi, Trabzonspor karþýsýnda hücumdaki üretkenliðini artýrmaya çalýþacak.
- Trabzonspor deplasmanda etkili
Trabzonspor, 2026 yýlýnda Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadýðý 10 maçýn yalnýzca birini kaybetti. Bordo-mavililer, söz konusu karþýlaþmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladý ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takýmý oldu. Sezonun ilk iki haftasýnda savunma performansýyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnýzca bir direkt hücum fýrsatý tanýdý. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancý teknik direktörlere karþý çýktýðý son 18 Süper Lig maçýnýn 15'inde yenilmedi. Tekke'nin bu karþýlaþmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalýþtýran yabancý teknik direktörlere karþý geldi.
- Diagne'nin Trabzonspor'a karþý gol katkýsý dikkati çekiyor
Amed Sportif Faaliyetler'in gol yollarýndaki önemli isimlerinden Mbaye Diagne, Trabzonspor'a karþý çýktýðý 5 Süper Lig maçýnda 4 gol kaydetti. Trabzonspor'da ise Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk 11'de baþladýðý ilk lig maçýnda Ýstanbul Baþakþehir karþýsýnda 2 gol attý.
AMED SPORTÝF TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, Diyarbakýr'da karþý karþýya gelecek. Ýki takým, A takým düzeyinde ilk kez kozlarýný paylaþacak. Diyarbakýr Stadý'nda oynanacak ve saat 21.30'da baþlayacak karþýlaþmayý hakem Atilla Karaoðlan yönetecek. Karaoðlan'ýn yardýmcýlýklarýný Furkan Ürün ve Bilal Gölen, dördüncü hakemliðini ise Reþat Onur Coþkunses yapacak. Karþýlaþma, beIN Sports 1 ekranlarýndan yayýnlanacak.
AMED SPORTÝF TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESÝ FORM DURUMLARI
Sezona sahasýnda Erzurumspor FK'yi 3-0 maðlup ederek 3 puanla baþlayan Amed Sportif Faaliyetler, ikinci haftada deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenildi. Diyarbakýr temsilcisi, Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki ikinci galibiyetine imza atmayý hedefliyor. Trabzonspor ise ilk haftada Kasýmpaþa ile 1-1 berabere kaldýktan sonra sahasýnda Ýstanbul Baþakþehir'i 2-1 maðlup ederek 4 puana ulaþtý ve namaðlup yoluna devam etti.
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