Beþiktaþ Çorum FK maçý bein sports 2 bedava yayýn izle | beIN Sports 2'den canlý izlenebilecek olan Beþiktaþ Çorum FK maçýnýn kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beþiktaþ Çorum FK maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Beþiktaþ Çorum FK maçý canlý yayýn izleme detaylarý
- Yeni transferler Poku ve Miretti forma bekleyecek
Beþiktaþ'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karþýsýnda görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlý formayý giyecek. Hafta içinde takýma katýlan ve lisanslarý çýkarýlan iki futbolcunun maç kadrosunda olmasý bekleniyor.
- Çorum FK ile ilk randevu
Beþiktaþ ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karþý karþýya gelecek. Süper Lig'de bu sezon ilk defa mücadele etme hakký elde eden Çorum ekibi, siyah-beyazlý takýmýn lig tarihinde karþýlaþtýðý 77. takým olacak. Öte yandan Çorum FK, Galatasaray ve Kasýmpaþa'nýn ardýndan 3. haftada da Ýstanbul ekibi olan Beþiktaþ ile kozlarýný paylaþacak.
- Beþiktaþ, son iki maçta gol atamadý
Siyah-beyazlý takým, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynadýðý son iki karþýlaþmada gol sevinci yaþayamadý. Beþiktaþ, bu sezon 6'sý Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 resmi maçta 9 gol attý. Ligde Alanyaspor, Avrupa'da ise Kauno Zalgiris aðlarýný havalandýramayan siyah-beyazlýlar, Çorum FK karþýsýnda bu serisini sonlandýrmaya çalýþacak.
Siyah-beyazlý takýmýn sol beki Rýdvan Yýlmaz, Çorum FK maçýnda Beþiktaþ formasýyla 100. maçýna çýkmaya hazýrlanýyor. 25 yaþýndaki oyuncu, siyah-beyazlý formayla Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupasý'nda 11, Avrupa kupalarýnda 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çýkarken 4 kez gol sevinci yaþadý. Beþiktaþ formasýný ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Þenol Güneþ döneminde giyen Rýdvan Yýlmaz, "dalya" demek için Çorum FK karþýsýnda teknik direktör Vincenzo Italiano'dan þans bekleyecek. Rýdvan Yýlmaz, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Kauno Zalgiris ile oynanan karþýlaþmada yedek kulübesinde maça baþlamýþ ve süre almamýþtý.
BEÞÝKTAÞ MAÇI HANGÝ KANALDA
Beþiktaþ, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda Arca Çorum FK'yi aðýrlayacak. Tüpraþ Stadý'nda oynanacak karþýlaþma, saat 21.30'da baþlayacak. Müsabakayý hakem Çaðdaþ Altay yönetecek. Karþýlaþma, beIN Sports 2 ekranlarýndan yayýnlanacak.
BEÞÝKTAÞ DERBÝYE MORALLÝ GÝTMEK ÝSTÝYOR
Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlý futbol takýmý, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi maðlup ederek Fenerbahçe derbisine kayýpsýz gitmeyi hedefliyor.
BEÞÝKTAÞ ÇORUM MAÇINDA 1 EKSÝK
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beþiktaþ'ta sakat veya cezalý futbolcu bulunmuyor. Kýrmýzý-siyahlý ekipte ligin ilk haftasýnda deplasmanda Galatasaray ile oynanan karþýlaþmada kýrmýzý kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.
ÇORUM FK LÝGE 1 PUANLA BAÞLADI
Ýlk kez mücadele ettiði Süper Lig'in açýlýþ maçýnda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiði Kasýmpaþa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beþiktaþ'tan puan alarak taraftarýný mutlu etmek istiyor.
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