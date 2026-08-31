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Mauro Icardi için Lazio açıklaması!

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Lazio'nun Arjantinli yıldıza ilgi gösterdiğini ve Lazio seçeneği üzerinde durduklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 20:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mauro Icardi için Lazio açıklaması!
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Galatasaray'dan ayrılan ve şu anda serbest statüde yer alan Mauro Icardi için menajerinden açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Icardi'nin menajeri Elio Pino, Arjantinli yıldıza Lazio'nun yoğun bir ilgi gösterdiğini ve Lazio'ya seçeneğini değerlendirdiklerini söyledi.

Menajer Pino, "Mauro ile birlikte en iyi seçeneği değerlendiriyoruz. Bu ekonomik bir plan değil, bir yaşam planı. Mauro, güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor." dedi.

Pino, Lazio haberleriyle ilgili, "Lazio'dan Mauro Icardi'ye yoğun bir ilgi var. Bu, üzerinde durduğumuz bir seçenek." diye konuştu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Nicolo Schira'nın haberine göre, Lazio, 33 yaşındaki Mauro Icardi'ye 2 yıllık bir sözleşme teklif etti.

Galatasaray'da geçen sezon 47 maçta süre bulan Mauro Icardi, 16 gol attı ve 3 asist yaptı.

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