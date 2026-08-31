31 Aðustos
Amed Sportif-Trabzonspor
0-119'
31 Aðustos
Beþiktaþ-Arca Çorum
1-018'
31 Aðustos
Aston Villa-Arsenal
22:00
31 Aðustos
Osasuna-Getafe
1-153'
31 Aðustos
Barcelona-Rayo Vallecano
22:30
31 Aðustos
Lecce-Roma
0-4
31 Aðustos
Atalanta-Bologna
0-03'
31 Aðustos
Braga-V. Guimaraes
22:15
31 Aðustos
Benfica-Estoril
22:15

Roma'dan lige çok farklý baþlangýç!

Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi rakiplerinden Roma, Serie A'ya çok iyi bir baþlangýç yaptý. Roma, Serie A'daki ilk ilk maçýný 4-0'lýk skorlarla kazandý. Ýtalyan ekibinde Donyell Malen, iki maçta attýðý 5 golle dikkat çekti.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 31 Aðustos 2026 21:32
Haber: Sporx.com, Fotoðraf: Imago
Roma'dan lige çok farklý baþlangýç!
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Ýtalya Serie A'nýn ikinci haftasýnda Roma, Lecce ile deplasmanda karþýlaþtý. Roma, maçtan 4-0'lýk galibiyetle ayrýldý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 23. dakikada Donyell Malen ile 25. dakikada Matias Soule ve 65. dakikada yeni transferlerden Rodrigo Mora attý.

Bu sonucun ardýndan Roma, ligde yeni sezona ikide iki ile baþladý. Gian Piero Gasperini'nin takýmý Roma, geçen hafta Fiorentina karþýsýnda aldýðý 4-0'lýk galibiyetin ardýndan Lecce'yi de 4-0 ile geçti ve ligde iki haftada 6 puana ulaþtý. Lecce, 3 puanda kaldý.

ATALANTA VE FENERBAHÇE

Roma, ligde gelecek hafta sahasýnda Atalanta'yý aðýrlayacak ve ardýndan Þampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuðu olacak. Lecce, ligde gelecek hafta Cagliari deplasmanýna gidecek.



MALEN UÇUÞTA!

Roma formasý giyen Donyell Malen, sezona yüksek form grafiði ile baþladý. Geçen hafta Fiorentina karþýsýnda 3 gol atan Malen, Lecce aðlarýný ise iki kez havalandýrdý.

Roma'ya ilk olarak geçen sezonun devre arasý transfer döneminde imza atan Hollandalý futbolcu, Serie A'daki 20 maçýnda 19 gol atarak büyük dikkat çekti.

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