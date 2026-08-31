Ýtalya Serie A'nýn ikinci haftasýnda Roma, Lecce ile deplasmanda karþýlaþtý. Roma, maçtan 4-0'lýk galibiyetle ayrýldý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 23. dakikada Donyell Malen ile 25. dakikada Matias Soule ve 65. dakikada yeni transferlerden Rodrigo Mora attý.
Bu sonucun ardýndan Roma, ligde yeni sezona ikide iki ile baþladý. Gian Piero Gasperini'nin takýmý Roma, geçen hafta Fiorentina karþýsýnda aldýðý 4-0'lýk galibiyetin ardýndan Lecce'yi de 4-0 ile geçti ve ligde iki haftada 6 puana ulaþtý. Lecce, 3 puanda kaldý.
ATALANTA VE FENERBAHÇE
Roma, ligde gelecek hafta sahasýnda Atalanta'yý aðýrlayacak ve ardýndan Þampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuðu olacak. Lecce, ligde gelecek hafta Cagliari deplasmanýna gidecek.
MALEN UÇUÞTA!
Roma formasý giyen Donyell Malen, sezona yüksek form grafiði ile baþladý. Geçen hafta Fiorentina karþýsýnda 3 gol atan Malen, Lecce aðlarýný ise iki kez havalandýrdý.
Roma'ya ilk olarak geçen sezonun devre arasý transfer döneminde imza atan Hollandalý futbolcu, Serie A'daki 20 maçýnda 19 gol atarak büyük dikkat çekti.
Bu sonucun ardýndan Roma, ligde yeni sezona ikide iki ile baþladý. Gian Piero Gasperini'nin takýmý Roma, geçen hafta Fiorentina karþýsýnda aldýðý 4-0'lýk galibiyetin ardýndan Lecce'yi de 4-0 ile geçti ve ligde iki haftada 6 puana ulaþtý. Lecce, 3 puanda kaldý.
ATALANTA VE FENERBAHÇE
Roma, ligde gelecek hafta sahasýnda Atalanta'yý aðýrlayacak ve ardýndan Þampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin konuðu olacak. Lecce, ligde gelecek hafta Cagliari deplasmanýna gidecek.
MALEN UÇUÞTA!
Roma formasý giyen Donyell Malen, sezona yüksek form grafiði ile baþladý. Geçen hafta Fiorentina karþýsýnda 3 gol atan Malen, Lecce aðlarýný ise iki kez havalandýrdý.
Roma'ya ilk olarak geçen sezonun devre arasý transfer döneminde imza atan Hollandalý futbolcu, Serie A'daki 20 maçýnda 19 gol atarak büyük dikkat çekti.
Geçtiðimiz hafta Fiorentina karþýsýnda hat-trick yapan Donyell Malen, Lecce deplasmanýnda henüz 4. dakikada takýmýný 1-0 öne geçirdi! 🔥 pic.twitter.com/WNxP2uxe22
— Sporx (@sporx) August 31, 2026
Donyell Malen, 23. dakikada bir gol daha attý👀 pic.twitter.com/EqMWwwimtt https://t.co/0BcIRFxbWV
— Sporx (@sporx) August 31, 2026