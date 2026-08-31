31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-189'
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-164'
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
2-1DA
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
0-080'
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
0-047'
31 Ağustos
Benfica-Estoril
1-045'

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta siftah yaptı

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, siyah-beyazlılardaki ilk gollerini Arca Çorum FK maçında attı. Sırp yıldız, Çorum FK maçında hat-trick yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta siftah yaptı
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Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, siyah-beyazlılarda siftah yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vlahovic, ligde Arda Çorum FK ile oynanan maçta 43. dakikada penaltıyı gole çevirdi.

59. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Vlahovic, 66'da bir kez daha fileleri sarstı ve Çorum FK maçında hat-trick yaptı.





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