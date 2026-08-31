Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, siyah-beyazlılarda siftah yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vlahovic, ligde Arda Çorum FK ile oynanan maçta 43. dakikada penaltıyı gole çevirdi.
59. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Vlahovic, 66'da bir kez daha fileleri sarstı ve Çorum FK maçında hat-trick yaptı.
59. dakikada bir kez daha ağları havalandıran Vlahovic, 66'da bir kez daha fileleri sarstı ve Çorum FK maçında hat-trick yaptı.
⚽️Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta perdeyi açtı.
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— Sporx (@sporx) August 31, 2026
⚫⚪ Dusan Vlahovic, Arca Çorum FK karşısında hat-trick'i tamamladı! pic.twitter.com/Ovp26qoi9d
— Sporx (@sporx) August 31, 2026