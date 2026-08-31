31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
1-186'
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-161'
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
3-145'
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
0-077'
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
0-0DA
31 Ağustos
Benfica-Estoril
1-0DA

Deniz Gül, Galatasaray için geliyor!

Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferinde anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, salı günü Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelecek ve sarı-kırmızılılara 5 yıllık imza atacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 22:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Deniz Gül, Galatasaray için geliyor!
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Deniz Gül, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a gelecek. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atacak.

SEZON PERFORMANSI



Galatasaray


Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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