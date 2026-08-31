Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı.
11 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Deniz Gül, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a gelecek. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
11 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Deniz Gül, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a gelecek. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atacak.
SEZON PERFORMANSI
Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.