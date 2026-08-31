Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-2'lik skorla Beşiktaş olurken, siyah-beyazlılar Fenerbahçe derbisi öncesi adeta gövde gösterisi yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği Sırp yıldız Dusan Vlahovic ile hat-trick yaparak maça damga vurdu.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Vaclav Cerny, 43, 59 ve 66. dakikalarda Dusan Vlahovic, 73. dakikada İlhan Fakıllı, 83. dakikada Amir Murillo kaydetti.
Siyah-beyazlılarda 84. dakikada oyuna giren yeni transfer Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Çorum FK'nın golleri 52. dakikada Mohamed Diomande ve Ermin Mahmic'ten geldi. Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan, kariyerine Çorum FK'd devam eden Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takıma karşı ilk kez asist yaptı.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Çorum FK 7 puanda kaldı.
Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK, Eyüpspor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA KADRODA DEĞİŞİKLİKLER
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayan Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz ekibi karşısında son maça göre 4 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu, şans bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre 4 değişik yaptı.
48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı kulübeye çekerken, ilk 11'de Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Trossard'ı sahaya sürdü.
Beşiktaş'ın yein transferleriı Ernest Poku ile Fabio Miretti ise kulübede yer aldı.
RIDVAN YILMAZ'IN 100. MAÇI!
Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.
Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla daha önce Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.
Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen 25 yaşındaki sol bek, Çorum FK maçında 100. maç heyecanını yaşadı.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Beşiktaş Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Siyah-beyazlı kulüp, 30 Ağustos için Tüpraş Stadı'ndaki kale arkası tribünlerindeki her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.
Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.
Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.
Beşiktaş taraftarı ayrıca statta 10. Yıl Marşı'nın çalınmasıyla Doğu Tribün'de Türk bayrağı açtı.
BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI
Taraftarlarının önünde maça opldukça etkili başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda önemli ataklar geliştirdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi ve Beşiktaş maçta 1-0 öne geçti.
VLAHOVIC AÇILIŞ YAPTI
Beşiktaş karşılaşmanın ilk devresinde Çorum FK'ya karşı oldukça üstün bir oyun ortaya koydu. Maçta dakikalar 42'yi gösterdiğinde Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
Kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Sırp yıldız, Beşiktaş'ta ilk golünü kaydetti. Bu golün ardından Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti.
CENGİZ KORKUTTU, DIOMANDE GOLÜ BULDU
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, karşılaşmanın ikinci yarısında Çorum FK'da oyuna giren isim oldu. Maçın 50. dakikasında orta sahadan süratle atağa kalkan Cengiz, ceza alanının dışından sol ayağıyla muazzam bir şut çıkardı. Sol üst doksana doğru yönelen meşin yuvarlağı kaleci Nübel aynı şıklıkla kornere tokatladı.
İkinci yarının hemen başında önemli ataklar geliştiren Çorum FK'da Diomande, 52. dakikada harika bir vuruşla skoru değiştirdi. Çorum FK'nın sol kanattan kurduğu hücumda Borza, ceza yayı arkasında bekleyen Diomande'yi gördü. Meşin yuvarlağı soluna çeken Diomande, sol ayağıyla muazzam bir şut çıkardı. Yan direğe çarpan top filelerle kucaklaştı ve durum 2-1'e geldi.
DUSAN VLAHOVIC'IN GECESİ!
Beşiktaş, Çorum FK'nın farkı indirmesinin ardındna maçta yeniden tempo yaptı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Vlahovic sahneye çıktı, Beşiktaş farkı ikiye yükseltti... Siyah-beyazlı ekipte Orkun'un sağ kanada oynadığı topta Murillo, bekletmeden penaltı noktasında bekleyen Cerny'yi gördü. Defansta Smolcic'ten seken topu önünde yakalayan Vlahovic, sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere bıraktı ve durum 3-1 olurken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.
Beşiktaş'ta dakikalar 66'yı gösterdiğinde meşin yuvarlakla kateden Rıdvan, ceza alanının sol tarafındaki Trossard'a pas atmak istedi. Ancak savunmadan seken top penaltı noktasının sol tarafında bulunan Vlahovic'in önünde kaldı. Vlahovic'in sol ayağıyla yerden sağ köşeye gönderdiği şutta top filelerle buluştu ve skor 4-1'e geldi.
BİR GOL DE İLHAN FAKILI'DAN
Karşılaşmanın 73. dakikasında Beşiktaş'ta Trossard'ın hücum bölgesinin solundan ceza yayı kenarına gönderdiği pası alan Olaitan, defansla girdiği ikili mücadelede topu korumayı başardı. Ardından ceza sahasının sağında boş bekleyen İlhan'ı gördü. İlhan'ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 5-1'e geldi.
CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI
Çorum FK'da dakikalar 77'yi gösterdiğinde ikinci gol geldi. Sağ kanattan atağa kalkayan deplasman ekibinde Cengiz'in sol ayağıyla altıpas üzerine gönderdiği kavisli ortada Mahmic iyi yükselerek kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 5-2'ye geldi.
SON SÖZ YİNE BEŞİKTAŞ'TAN
Beşiktaş farklı önde olmasına rağmen oyunu bırakmadı. Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterdiğinde Amir Murillo ceza sahası içinde önünde bulduğu topa harika bir vuruş yaptı ve skoru 6-2'ye getirdi.
ERNEST POKU'NUN GOLÜ İPTAL!
Amir Murillo'nun golünün ardından Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın yerine Ernest Poku oyuna girdi. Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu, 86. dakikada topu ağlara gönderdi ama ofsayt nedeniyle bu gol geçersiz sayıldı. Mücadelede başka gol olmayınca, Beşiktaş 6-2'lik skorla galibiyeti kutladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazından rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapan Vlahovic'un vuruşunda golü kaleci Felipe önledi.
36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Trossard, ceza sahası sol çaprazında açısını kaybetti. Belçikalı futbolcunun arka direğe ortasında Murillo'nun diziyle yaptığı vuruşta üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Felipe kontrol etti.
42. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
43. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Cengiz Ünder'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Nübel, uçarak şık bir kurtarışla topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
52. dakikada Çorum FK, şık bir golle farkı bire indirdi. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Diomande'nin sert şutunda meşin yuvarlak, sağ üst köşeden filelere gitti: 2-1.
59. dakikada Beşiktaş yeniden farkı ikiye çıkardı. Kaptan Orkun Kökçü'nün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olaitan, meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Cerny'nin dokunamadığı topu savunma uzaklaştıramadı ve meşin yuvarlak Vlahovic'te kaldı. Sırp golcü, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşta topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 3-1.
66. dakikada siyah-beyazlı takım Vlahovic ile bir gol daha buldu. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahası içindeki Orkun Kökçü'ye atmak istediği pasta savunma araya girdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı altıpasın gerisinde önünde bulan Vlahovic, sol ayağıyla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.
73. dakikada Beşiktaş farkı 4'e yükseltti. Ceza yayının içinde Olaitan, rakiplerinden kurtardığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'ya çıkardı. Oyuncunun, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta top, uzak köşeden ağlara gitti: 5-1.
77. dakikada Çorum FK, maçtaki ikinci golünü kaydetti. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yaptığı ortada Mahmic, topu kafayla filelere gönderdi: 5-2.
83. dakikada Beşiktaş, 6. golü buldu. Ndidi'nin şık topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı, meşin yuvarlağı solundaki Murillo'ya çıkardı. Panamalı futbolcunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelerle buluştu: 6-2.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 71 Ndidi), Olaitan (Dk. 77 Miretti), Cerny (Dk. 71 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 84 Poku), Vlahovic (Dk. 71 Oh)
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani (Dk. 46 Mahmic), Berat Özdemir (Dk. 72 Fredy), Serdar Gürler (Dk. 46 Cengiz Ünder), Emircan Gürlük (Dk. 60 Thiam), Diomande, Ramirez (Dk. 72 Karlsbakk)
Goller: Dk. 9 Cerny, Dk. 43 (Penaltıdan), Dk. 59 ve Dk. 66 Vlahovic, Dk. 73 İlhan Fakılı, Dk. 83 Murillo (Beşiktaş), Dk. 52 Diomande, Dk. 77 Mahmic (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 67 Vlahovic (Beşiktaş), Dk. 15 Ramadani, Dk. 30 Gökhan Sazdağı, Dk. 63 Ramirez, Dk. 64 Uğur Uçar (Teknik direktör) (Çorum FK)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Vaclav Cerny, 43, 59 ve 66. dakikalarda Dusan Vlahovic, 73. dakikada İlhan Fakıllı, 83. dakikada Amir Murillo kaydetti.
Siyah-beyazlılarda 84. dakikada oyuna giren yeni transfer Ernest Poku'nun 86. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
Çorum FK'nın golleri 52. dakikada Mohamed Diomande ve Ermin Mahmic'ten geldi. Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan, kariyerine Çorum FK'd devam eden Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takıma karşı ilk kez asist yaptı.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti. Çorum FK 7 puanda kaldı.
Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çorum FK, Eyüpspor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA KADRODA DEĞİŞİKLİKLER
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi ağırlayan Beşiktaş'ta İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz ekibi karşısında son maça göre 4 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı ve Emirhan Topçu, şans bekledi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre 4 değişik yaptı.
48 yaşındaki teknik adam, Emirhan Topçu, Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz ve İlhan Fakılı'yı kulübeye çekerken, ilk 11'de Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü ve Trossard'ı sahaya sürdü.
Beşiktaş'ın yein transferleriı Ernest Poku ile Fabio Miretti ise kulübede yer aldı.
RIDVAN YILMAZ'IN 100. MAÇI!
Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz, Çorum FK maçında Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıktı.
Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla daha önce Süper Lig'de 79, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 99 maça çıkarken, 4 gol kaydetti.
Beşiktaş formasını ilk olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde giyen 25 yaşındaki sol bek, Çorum FK maçında 100. maç heyecanını yaşadı.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Beşiktaş Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Siyah-beyazlı kulüp, 30 Ağustos için Tüpraş Stadı'ndaki kale arkası tribünlerindeki her koltuğa Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.
Siyah-beyazlı takımın oyuncuları, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.
Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.
Beşiktaş taraftarı ayrıca statta 10. Yıl Marşı'nın çalınmasıyla Doğu Tribün'de Türk bayrağı açtı.
BEŞİKTAŞ GOLLE BAŞLADI
Taraftarlarının önünde maça opldukça etkili başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda önemli ataklar geliştirdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi ve Beşiktaş maçta 1-0 öne geçti.
VLAHOVIC AÇILIŞ YAPTI
Beşiktaş karşılaşmanın ilk devresinde Çorum FK'ya karşı oldukça üstün bir oyun ortaya koydu. Maçta dakikalar 42'yi gösterdiğinde Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
Kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Sırp yıldız, Beşiktaş'ta ilk golünü kaydetti. Bu golün ardından Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti.
CENGİZ KORKUTTU, DIOMANDE GOLÜ BULDU
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, karşılaşmanın ikinci yarısında Çorum FK'da oyuna giren isim oldu. Maçın 50. dakikasında orta sahadan süratle atağa kalkan Cengiz, ceza alanının dışından sol ayağıyla muazzam bir şut çıkardı. Sol üst doksana doğru yönelen meşin yuvarlağı kaleci Nübel aynı şıklıkla kornere tokatladı.
İkinci yarının hemen başında önemli ataklar geliştiren Çorum FK'da Diomande, 52. dakikada harika bir vuruşla skoru değiştirdi. Çorum FK'nın sol kanattan kurduğu hücumda Borza, ceza yayı arkasında bekleyen Diomande'yi gördü. Meşin yuvarlağı soluna çeken Diomande, sol ayağıyla muazzam bir şut çıkardı. Yan direğe çarpan top filelerle kucaklaştı ve durum 2-1'e geldi.
DUSAN VLAHOVIC'IN GECESİ!
Beşiktaş, Çorum FK'nın farkı indirmesinin ardındna maçta yeniden tempo yaptı. Karşılaşmanın 59. dakikasında Vlahovic sahneye çıktı, Beşiktaş farkı ikiye yükseltti... Siyah-beyazlı ekipte Orkun'un sağ kanada oynadığı topta Murillo, bekletmeden penaltı noktasında bekleyen Cerny'yi gördü. Defansta Smolcic'ten seken topu önünde yakalayan Vlahovic, sol ayağıyla yaptığı gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere bıraktı ve durum 3-1 olurken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.
Beşiktaş'ta dakikalar 66'yı gösterdiğinde meşin yuvarlakla kateden Rıdvan, ceza alanının sol tarafındaki Trossard'a pas atmak istedi. Ancak savunmadan seken top penaltı noktasının sol tarafında bulunan Vlahovic'in önünde kaldı. Vlahovic'in sol ayağıyla yerden sağ köşeye gönderdiği şutta top filelerle buluştu ve skor 4-1'e geldi.
BİR GOL DE İLHAN FAKILI'DAN
Karşılaşmanın 73. dakikasında Beşiktaş'ta Trossard'ın hücum bölgesinin solundan ceza yayı kenarına gönderdiği pası alan Olaitan, defansla girdiği ikili mücadelede topu korumayı başardı. Ardından ceza sahasının sağında boş bekleyen İlhan'ı gördü. İlhan'ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 5-1'e geldi.
CENGİZ ÜNDER ASİST YAPTI
Çorum FK'da dakikalar 77'yi gösterdiğinde ikinci gol geldi. Sağ kanattan atağa kalkayan deplasman ekibinde Cengiz'in sol ayağıyla altıpas üzerine gönderdiği kavisli ortada Mahmic iyi yükselerek kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 5-2'ye geldi.
SON SÖZ YİNE BEŞİKTAŞ'TAN
Beşiktaş farklı önde olmasına rağmen oyunu bırakmadı. Karşılaşmada dakikalar 83'ü gösterdiğinde Amir Murillo ceza sahası içinde önünde bulduğu topa harika bir vuruş yaptı ve skoru 6-2'ye getirdi.
ERNEST POKU'NUN GOLÜ İPTAL!
Amir Murillo'nun golünün ardından Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın yerine Ernest Poku oyuna girdi. Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu, 86. dakikada topu ağlara gönderdi ama ofsayt nedeniyle bu gol geçersiz sayıldı. Mücadelede başka gol olmayınca, Beşiktaş 6-2'lik skorla galibiyeti kutladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Murillo'nun ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Djalo'nun şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Agbadou'nun arka direğe ortasında Cerny, altıpas içinde meşin yuvarlağı kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada Trossard'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlahovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada ceza sahası sağ çaprazından rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yapan Vlahovic'un vuruşunda golü kaleci Felipe önledi.
36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Trossard, ceza sahası sol çaprazında açısını kaybetti. Belçikalı futbolcunun arka direğe ortasında Murillo'nun diziyle yaptığı vuruşta üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Felipe kontrol etti.
42. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Olaitan'ın sert şutunda top, Çorum FK savunmasında Penetra'ya çarptı ve kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen hakem Çağdaş Altay, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.
43. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Cengiz Ünder'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Nübel, uçarak şık bir kurtarışla topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
52. dakikada Çorum FK, şık bir golle farkı bire indirdi. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Diomande'nin sert şutunda meşin yuvarlak, sağ üst köşeden filelere gitti: 2-1.
59. dakikada Beşiktaş yeniden farkı ikiye çıkardı. Kaptan Orkun Kökçü'nün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olaitan, meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Cerny'nin dokunamadığı topu savunma uzaklaştıramadı ve meşin yuvarlak Vlahovic'te kaldı. Sırp golcü, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşta topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 3-1.
66. dakikada siyah-beyazlı takım Vlahovic ile bir gol daha buldu. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahası içindeki Orkun Kökçü'ye atmak istediği pasta savunma araya girdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı altıpasın gerisinde önünde bulan Vlahovic, sol ayağıyla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.
73. dakikada Beşiktaş farkı 4'e yükseltti. Ceza yayının içinde Olaitan, rakiplerinden kurtardığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'ya çıkardı. Oyuncunun, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta top, uzak köşeden ağlara gitti: 5-1.
77. dakikada Çorum FK, maçtaki ikinci golünü kaydetti. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yaptığı ortada Mahmic, topu kafayla filelere gönderdi: 5-2.
83. dakikada Beşiktaş, 6. golü buldu. Ndidi'nin şık topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı, meşin yuvarlağı solundaki Murillo'ya çıkardı. Panamalı futbolcunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelerle buluştu: 6-2.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 71 Ndidi), Olaitan (Dk. 77 Miretti), Cerny (Dk. 71 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 84 Poku), Vlahovic (Dk. 71 Oh)
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani (Dk. 46 Mahmic), Berat Özdemir (Dk. 72 Fredy), Serdar Gürler (Dk. 46 Cengiz Ünder), Emircan Gürlük (Dk. 60 Thiam), Diomande, Ramirez (Dk. 72 Karlsbakk)
Goller: Dk. 9 Cerny, Dk. 43 (Penaltıdan), Dk. 59 ve Dk. 66 Vlahovic, Dk. 73 İlhan Fakılı, Dk. 83 Murillo (Beşiktaş), Dk. 52 Diomande, Dk. 77 Mahmic (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 67 Vlahovic (Beşiktaş), Dk. 15 Ramadani, Dk. 30 Gökhan Sazdağı, Dk. 63 Ramirez, Dk. 64 Uğur Uçar (Teknik direktör) (Çorum FK)