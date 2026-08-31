31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Junior Olaitan: "Fenerbahçe derbisini bekliyoruz"

Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, Arca Çorum FK maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 23:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Junior Olaitan: 'Fenerbahçe derbisini bekliyoruz'
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Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, Arca Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Olaitan, "Bizim için büyük bir galibiyet, camiamız için mutluluk verici maç. İki mağlubiyet aldıktan sonra üst üste reaksiyon verdik. Beşiktaş üst üste iki maç veya çok maç kaybedebilecek bir takım değil. Şimdi Fenerbahçe derbisini bekliyoruz." dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu, "Avrupa'da hocamız değişiklikler yaptı. Kupa maçları, Avrupa maçları olacak. Rotasyon benim için normal. Bu değişiklikler olduğunda, neler yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Derbiyi bekliyoruz, 3 puan almak istiyoruz. Neler olacağını göreceğiz, derbiyi bekliyoruz." sözlerini sarf etti.





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