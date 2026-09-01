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31 Ağustos
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1-0
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Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Chibuike Nwaiwu'den taraftarlara mesaj

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Amedspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Chibuike Nwaiwu'den taraftarlara mesaj
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Trabzonspor forması giyen Chibuike Nwaiwu, Amedspor'a karşı kaybedilen maçtan sonra kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nwaiwu, "Öncelikle buraya kadar gelip bize destek olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizden beklentileri büyüktü ama futbol böyle. Çok üzgünüz." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen başarılı savunma oyuncusu, "Taraftarlarımız için mesajım, bize inanmaya devam etsinler. Onlar için maçları kazanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.



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