Chibuike Nwaiwu'den taraftarlara mesaj

Trabzonspor forması giyen Chibuike Nwaiwu, Amedspor'a karşı kaybedilen maçtan sonra kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nwaiwu, "Öncelikle buraya kadar gelip bize destek olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizden beklentileri büyüktü ama futbol böyle. Çok üzgünüz." dedi.
Taraftarlara mesaj gönderen başarılı savunma oyuncusu, "Taraftarlarımız için mesajım, bize inanmaya devam etsinler. Onlar için maçları kazanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
Taraftarlara mesaj gönderen başarılı savunma oyuncusu, "Taraftarlarımız için mesajım, bize inanmaya devam etsinler. Onlar için maçları kazanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.