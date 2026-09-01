Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Sam Mather. 2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
3 MAÇTA FORMA GİYDİ
İngiliz futbolcu, geçen sezon Kayserispor formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı ve toplam 56 dakika süre buldu.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Sam Mather. 2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."
3 MAÇTA FORMA GİYDİ
İngiliz futbolcu, geçen sezon Kayserispor formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı ve toplam 56 dakika süre buldu.