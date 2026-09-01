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Kayserispor, Sam Mather'ın sözleşmesini feshetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 21 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor, Sam Mather'ın sözleşmesini feshetti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz kanat oyuncusu Sam Mather ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Sam Mather. 2025-26 sezonu devre arasında kadromuza katılan Sam Mather ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

3 MAÇTA FORMA GİYDİ

İngiliz futbolcu, geçen sezon Kayserispor formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı ve toplam 56 dakika süre buldu.

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