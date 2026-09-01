31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Besnik Hasi: "Galibiyeti hak ettik"

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Besnik Hasi: 'Galibiyeti hak ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Besnik Hasi'nin maç sonu sözleri şu şekilde:

"Trabzonspor'a karşı bu galibiyeti hak ettik. Sahada kaliteli bir oyun vardı. Andre Onana çok iyi işler yaptı. Geçen hafta ilk yarıda yapamadıklarımızı bu hafta yaptık. İkinci yarı Yira Collins Sor gibi hızlı ve çevik oyuncumuz sakatlandı. Oyuncularım sahada inanılmaz işler yaptı."



Amed Sportif


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.