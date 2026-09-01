Besnik Hasi: 'Galibiyeti hak ettik'

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Besnik Hasi'nin maç sonu sözleri şu şekilde:
"Trabzonspor'a karşı bu galibiyeti hak ettik. Sahada kaliteli bir oyun vardı. Andre Onana çok iyi işler yaptı. Geçen hafta ilk yarıda yapamadıklarımızı bu hafta yaptık. İkinci yarı Yira Collins Sor gibi hızlı ve çevik oyuncumuz sakatlandı. Oyuncularım sahada inanılmaz işler yaptı."
"Trabzonspor'a karşı bu galibiyeti hak ettik. Sahada kaliteli bir oyun vardı. Andre Onana çok iyi işler yaptı. Geçen hafta ilk yarıda yapamadıklarımızı bu hafta yaptık. İkinci yarı Yira Collins Sor gibi hızlı ve çevik oyuncumuz sakatlandı. Oyuncularım sahada inanılmaz işler yaptı."