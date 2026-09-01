31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde 6 sezon sonra ilk kez bir karşılaşmayı 6 gol atarak kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 01:02
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dusan Vlahovic'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da gollerine devam eden siyah-beyazlılar, taraftarlarına farklı bir galibiyet yaşattı.

6 SEZON SONRA 6 GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş, ligde 6 sezon sonra ilk kez bir maçta 6 gol atarak galip geldi.

Siyah-beyazlılar, son olarak şampiyon tamamladığı 2020-2021 sezonunda Çaykur Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda 6-0 mağlup etmişti.

Kara Kartal, aradan geçen 6 sezonun ardından Arca Çorum FK karşısında aldığı 6-2'lik sonuçla yeniden 6 gollü bir lig galibiyetine ulaştı.

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