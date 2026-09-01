31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

İlhan Fakılı, Arca Çorum FK maçında ilk golünü attı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı İlhan Fakılı, Arca Çorum FK karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. 20 yaşındaki oyuncu, 73. dakikada Olaitan'ın pasını filelere gönderdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 01:43
Fotoğraf: AA
İlhan Fakılı, Arca Çorum FK maçında ilk golünü attı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup ederken İlhan Fakılı da siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan 20 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 73. dakikasında sahneye çıktı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Olaitan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı, yaptığı vuruşla topu filelere göndererek Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

Genç futbolcu, böylece Dolmabahçe'de de ilk gol sevincini yaşadı.

İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla 6 Avrupa ve 3 lig karşılaşmasında görev yaptı.





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