Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup ederken İlhan Fakılı da siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan 20 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 73. dakikasında sahneye çıktı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Olaitan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı, yaptığı vuruşla topu filelere göndererek Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.
Genç futbolcu, böylece Dolmabahçe'de de ilk gol sevincini yaşadı.
İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla 6 Avrupa ve 3 lig karşılaşmasında görev yaptı.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Olaitan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı, yaptığı vuruşla topu filelere göndererek Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.
Genç futbolcu, böylece Dolmabahçe'de de ilk gol sevincini yaşadı.
İlhan Fakılı, siyah-beyazlı formayla 6 Avrupa ve 3 lig karşılaşmasında görev yaptı.