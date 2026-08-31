Beşiktaş'a 6-2 mağlup olan Arca Çorum FK'de Emircan Gürlük, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş karşısında puan almayı beklediklerini belirten Çorum FK futbolcusu, "Çıkarmamız gereken çok ders var. Bu maçı hemen unutup önümüze bakmalıyız. Hatalardan ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.
Emircan Gürlük: "Çıkarmamız gereken çok ders var"
Çorum FK futbolcusu Emircan Gürlük, Beşiktaş karşısında puan almayı beklediklerini belirterek mağlubiyetten ders çıkarıp önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.
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