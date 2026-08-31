31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Emircan Gürlük: "Çıkarmamız gereken çok ders var"

Çorum FK futbolcusu Emircan Gürlük, Beşiktaş karşısında puan almayı beklediklerini belirterek mağlubiyetten ders çıkarıp önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Emircan Gürlük: 'Çıkarmamız gereken çok ders var'
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Beşiktaş'a 6-2 mağlup olan Arca Çorum FK'de Emircan Gürlük, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş karşısında puan almayı beklediklerini belirten Çorum FK futbolcusu, "Çıkarmamız gereken çok ders var. Bu maçı hemen unutup önümüze bakmalıyız. Hatalardan ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.





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