Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Çorum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, "Sahada cevap vermek istedik ve iyi şekilde verdik. Kendimize güvenmemiz lazım. Fenerbahçe ile önemli maç olacak. Bu duruşla, o maçı da almayı düşünüyoruz." dedi.
Salih Özcan, "Hocamız birebir oynamamı istiyor. Bu pozitif bir şey, birebir ve sert oynamayı seviyorum. Hücuma gidiyorsanız, arkada da 3'lü veya 4'lü kalmalısınız. Bunu da iyi yapıyoruz ve rakibe nefes aldırmıyoruz. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan her zaman öne gidebilir, arkayı düşünmesinler. Ben arkayı süpürürüm. İnşallah her maç böyle gider ve goller atarız." açıklamasını yaptı.
Salih Özcan, "Hocamız birebir oynamamı istiyor. Bu pozitif bir şey, birebir ve sert oynamayı seviyorum. Hücuma gidiyorsanız, arkada da 3'lü veya 4'lü kalmalısınız. Bunu da iyi yapıyoruz ve rakibe nefes aldırmıyoruz. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan her zaman öne gidebilir, arkayı düşünmesinler. Ben arkayı süpürürüm. İnşallah her maç böyle gider ve goller atarız." açıklamasını yaptı.