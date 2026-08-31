31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Salih Özcan'dan Fenerbahçe için mesaj!

Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Çorum FK maçının ardından gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Salih Özcan'dan Fenerbahçe için mesaj!
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Beşiktaş forması giyen Salih Özcan, Çorum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, "Sahada cevap vermek istedik ve iyi şekilde verdik. Kendimize güvenmemiz lazım. Fenerbahçe ile önemli maç olacak. Bu duruşla, o maçı da almayı düşünüyoruz." dedi.

Salih Özcan, "Hocamız birebir oynamamı istiyor. Bu pozitif bir şey, birebir ve sert oynamayı seviyorum. Hücuma gidiyorsanız, arkada da 3'lü veya 4'lü kalmalısınız. Bunu da iyi yapıyoruz ve rakibe nefes aldırmıyoruz. Orkun Kökçü ve Junior Olaitan her zaman öne gidebilir, arkayı düşünmesinler. Ben arkayı süpürürüm. İnşallah her maç böyle gider ve goller atarız." açıklamasını yaptı.





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