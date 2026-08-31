31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Alexandre Penetra: "6 gol fazla oldu, büyük bir hayal kırıklığı"

Çorum FK futbolcusu Alexandre Penetra, Beşiktaş karşısında alınan 6-2'lik yenilginin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek taraftarlardan özür diledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 23:39 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alexandre Penetra: '6 gol fazla oldu, büyük bir hayal kırıklığı'
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Beşiktaş'a deplasmanda 6-2 mağlup olan Arca Çorum FK'de Alexandre Penetra, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada mücadele anlamında zorlandıklarını belirten Penetra, 6-2'lik skorun beklemedikleri bir sonuç olduğunu söyledi.

Penetra, "Beşiktaş karşısında 6-2'lik skor beklemiyorduk. Mücadele anlamında zorlandık. 6 gol fazla oldu, büyük bir hayal kırıklığı. Taraftarımızdan özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurgulayan Portekizli futbolcu, "Bir sonraki maçta puanlar almak ve galip gelmek istiyoruz. Takım olarak reaksiyon göstermeliyiz. Zor bir ligdeyiz ve hepimiz bunun farkındayız. Bir sonraki maçta en iyisini yapmalı ve gelişmeliyiz." dedi.





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