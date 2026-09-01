Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, Çorum FK maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum maçında hat-trick yapan Sırp golcü, "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Hocamızı ve herkesi tebrik ederim. Galibiyeti hak ettik. İki mağlubiyetin ardından bu maça çıktık. Mağlubiyetler sonrası mutlu değildik. Böyle devam etmek istiyoruz, Fenerbahçe derbisi var. Orkun Kökçü'ye teşekkür ederim, penaltıda ilk golümü attım. Daha büyük şeyler yapacağız. Takımı kutluyorum." dedi.
Dusan Vlahovic, "Vincenzo Italiano'ya her şey için teşekkür ederim. Beni çok istedi, gelmeden önce çok fazla konuştuk. Fiorentina'dan sonra da hep konuştuk, bana inanan bir teknik adam. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım. Geçen sene sakatlıklarım oldu, şu anda hazırlanıyorum ve geri dönüyorum. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takıma, hocamıza ve taraftara çok teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir taraftar var. Hocamızı çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
"DERBİDE HER ŞEYİ YAPACAĞIZ!"
Golcü futbolcu, son olarak, "Orkun Kökçü olmasaydı, belki de güç golü atamazdım. Penaltıyı vermesi, bana çok yardımcı oldu. Her şeyden önemlisi 3 puanı aldık, pozitif bir mantalite ile Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için her şeyi yapacağız. Takıma teşekkür ederim, beni çok ittirdiler. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından karşılaşmada üç gol kaydeden Sırp golcü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Takım arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Vlahovic, "Bugün takımımız harikaydı. Çok iyi oynadık ama en önemlisi bugün üç puanı kazanmaktı. Önümüzdeki hafta cumartesi günü oynayacağımız derbiye pozitif bir mentaliteyle gidiyoruz. Son iki maç mağlubiyetten sonra zordu. Bu durumdan dolayı asla mutlu değildik. Biz her maç galip gelmek, her maçı kazanmak, iyi oynamak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Benim şahsi performansım da takım olmadan asla olmazdı. Onlar da bana çok fazla şey kattılar. Ben Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Penaltıda o topu bana vermemiş olsaydı belki de o üç golü, hat-trick'i yapamazdım. En önemlisi bugün galip gelmekti. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi harikaydılar. Umarım böyle devam ederiz." diye konuştu.
26 yaşındaki golcü, "Taraftarımız bize büyük enerji, büyük güç veriyor. Bunu her maç yapıyorlar. Bizi her zaman destekliyorlar. Üçüncü golden sonra tribünlere tırmandım. Taraftarın oraya çıkmamam gerektiğini de bilmiyordum. Bu durumdan dolayı da bir sarı kart gördüm. Ama ben yine de bu hareketi yaptığımdan dolayı mutluyum. Çünkü taraftarın beni karşılaması, bana gösterdiği sevgi ve takımımıza gösterdikleri destek inanılmaz güzel. Taraftarımızın önünde oynamak da her zaman özeldir. Bu sene önemli şeyleri başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yarından itibaren gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını vurgulayan tecrübeli santrfor, "Bugünkü maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız, dinleneceğiz, yenilenme yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin. Çok güçlü bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Türkiye'de deplasman maçları zaten asla kolay değil. Benim de ilk derbim olacak. Bu anlamda heyecanlıyım. Neyi yapmak istediğimizi biliyoruz. Dediğim gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve aslında herkesi yenmek istiyoruz. Tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Kendi adıma da hem heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzde hazırlanacağımız bir hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Dusan Vlahovic, takım olarak sürekli hücum oynamak istediklerinin altını çizerek, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:
"Oynamak istediğimiz oyun bu. Hocamız da bizden bunu istiyor. Hocamız da bunu bizden talep ediyor ki hocamızın mentalitesi de aynı şekilde. Hocamızın bizi hiç durmamaya zorlayan bir yapısı var. Bu her zaman tabii ki de mümkün olmayacaktır. Ama biz bu şekilde olmak istiyoruz . Elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye çalışacağız."
Dusan Vlahovic, "Vincenzo Italiano'ya her şey için teşekkür ederim. Beni çok istedi, gelmeden önce çok fazla konuştuk. Fiorentina'dan sonra da hep konuştuk, bana inanan bir teknik adam. Yapabileceklerimi biliyor, ben de onun için her şeyi yapacağım. Bana biraz zaman da lazım. Geçen sene sakatlıklarım oldu, şu anda hazırlanıyorum ve geri dönüyorum. Hat-trick'ten dolayı çok mutluyum. Takıma, hocamıza ve taraftara çok teşekkür ederim. Bugün çok çılgın bir taraftar var. Hocamızı çok seviyorum. Onun için ve takım için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
"DERBİDE HER ŞEYİ YAPACAĞIZ!"
Golcü futbolcu, son olarak, "Orkun Kökçü olmasaydı, belki de güç golü atamazdım. Penaltıyı vermesi, bana çok yardımcı oldu. Her şeyden önemlisi 3 puanı aldık, pozitif bir mantalite ile Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için her şeyi yapacağız. Takıma teşekkür ederim, beni çok ittirdiler. Güzel şeyler başarmak için kenetleneceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından karşılaşmada üç gol kaydeden Sırp golcü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Takım arkadaşlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Vlahovic, "Bugün takımımız harikaydı. Çok iyi oynadık ama en önemlisi bugün üç puanı kazanmaktı. Önümüzdeki hafta cumartesi günü oynayacağımız derbiye pozitif bir mentaliteyle gidiyoruz. Son iki maç mağlubiyetten sonra zordu. Bu durumdan dolayı asla mutlu değildik. Biz her maç galip gelmek, her maçı kazanmak, iyi oynamak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Benim şahsi performansım da takım olmadan asla olmazdı. Onlar da bana çok fazla şey kattılar. Ben Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Penaltıda o topu bana vermemiş olsaydı belki de o üç golü, hat-trick'i yapamazdım. En önemlisi bugün galip gelmekti. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi harikaydılar. Umarım böyle devam ederiz." diye konuştu.
26 yaşındaki golcü, "Taraftarımız bize büyük enerji, büyük güç veriyor. Bunu her maç yapıyorlar. Bizi her zaman destekliyorlar. Üçüncü golden sonra tribünlere tırmandım. Taraftarın oraya çıkmamam gerektiğini de bilmiyordum. Bu durumdan dolayı da bir sarı kart gördüm. Ama ben yine de bu hareketi yaptığımdan dolayı mutluyum. Çünkü taraftarın beni karşılaması, bana gösterdiği sevgi ve takımımıza gösterdikleri destek inanılmaz güzel. Taraftarımızın önünde oynamak da her zaman özeldir. Bu sene önemli şeyleri başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yarından itibaren gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını vurgulayan tecrübeli santrfor, "Bugünkü maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız, dinleneceğiz, yenilenme yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin. Çok güçlü bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Türkiye'de deplasman maçları zaten asla kolay değil. Benim de ilk derbim olacak. Bu anlamda heyecanlıyım. Neyi yapmak istediğimizi biliyoruz. Dediğim gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve aslında herkesi yenmek istiyoruz. Tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Kendi adıma da hem heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzde hazırlanacağımız bir hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Dusan Vlahovic, takım olarak sürekli hücum oynamak istediklerinin altını çizerek, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:
"Oynamak istediğimiz oyun bu. Hocamız da bizden bunu istiyor. Hocamız da bunu bizden talep ediyor ki hocamızın mentalitesi de aynı şekilde. Hocamızın bizi hiç durmamaya zorlayan bir yapısı var. Bu her zaman tabii ki de mümkün olmayacaktır. Ama biz bu şekilde olmak istiyoruz . Elimizden geldiğince de bu şekilde devam etmeye çalışacağız."