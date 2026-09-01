Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip hücumda 6 gole ulaşmasına rağmen savunmada son maçlardaki performansını sürdüremedi ve kalesini yine gole kapatamadı.
ÜST ÜSTE 3. MAÇTA GOL YEDİ
Beşiktaş, Avrupa'da Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile oynadığı maçların yanı sıra ligde Eyüpspor karşısında da gol yemeden galibiyete ulaşmıştı.
Siyah-beyazlılar daha sonra Alanyaspor karşılaşması ve Litvanya'da oynanan Kauno Zalgiris mücadelesinin ardından Arca Çorum FK karşısında da kalesinde gol gördü.
Böylece Beşiktaş, üst üste üçüncü resmi maçında kalesini gole kapatamadı.
BU SEZON İLK KEZ 2 GOL YEDİ
Arca Çorum FK karşısında kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir resmi maçta rakibine 2 gol izni verdi.
ÜST ÜSTE 3. MAÇTA GOL YEDİ
Beşiktaş, Avrupa'da Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile oynadığı maçların yanı sıra ligde Eyüpspor karşısında da gol yemeden galibiyete ulaşmıştı.
Siyah-beyazlılar daha sonra Alanyaspor karşılaşması ve Litvanya'da oynanan Kauno Zalgiris mücadelesinin ardından Arca Çorum FK karşısında da kalesinde gol gördü.
Böylece Beşiktaş, üst üste üçüncü resmi maçında kalesini gole kapatamadı.
BU SEZON İLK KEZ 2 GOL YEDİ
Arca Çorum FK karşısında kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir resmi maçta rakibine 2 gol izni verdi.