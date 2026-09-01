31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Beşiktaş kazandı ama kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup ederken savunmadaki serisini sonlandıramadı. Siyah-beyazlı ekip üst üste üçüncü resmi maçında gol yerken, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 2 gol gördü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 01:11 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 01:12
Fotoğraf: AA
Beşiktaş kazandı ama kalesini yine gole kapatamadı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekip hücumda 6 gole ulaşmasına rağmen savunmada son maçlardaki performansını sürdüremedi ve kalesini yine gole kapatamadı.

ÜST ÜSTE 3. MAÇTA GOL YEDİ

Beşiktaş, Avrupa'da Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile oynadığı maçların yanı sıra ligde Eyüpspor karşısında da gol yemeden galibiyete ulaşmıştı.

Siyah-beyazlılar daha sonra Alanyaspor karşılaşması ve Litvanya'da oynanan Kauno Zalgiris mücadelesinin ardından Arca Çorum FK karşısında da kalesinde gol gördü.

Böylece Beşiktaş, üst üste üçüncü resmi maçında kalesini gole kapatamadı.

BU SEZON İLK KEZ 2 GOL YEDİ





Arca Çorum FK karşısında kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir resmi maçta rakibine 2 gol izni verdi.

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