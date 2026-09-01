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Arsenal deplasmanda kazandı

Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 00:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arsenal deplasmanda kazandı
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Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arsenal, deplasmanda oynadığı mücadeleyi Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

VAR'DAN PENALTI İPTALİ

Karşılaşmada Bukayo Saka'nın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Jarred Gillett penaltı kararı verdi.

VAR incelemesinin ardından kararını değiştiren Gillett, penaltıyı iptal etti ve oyun devam etti.

SAKA GALİBİYETİ GETİRDİ

Arsenal aradığı golü 59. dakikada buldu. Riccardo Calafiori'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Bukayo Saka, yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Arsenal, Aston Villa deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

 
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