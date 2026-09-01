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Fenerbahçe'nin özlediği güç: El Pirata!

İspanya'da gol sevinçlerinde tek gözünü kapatıp 'Korsan' işareti yaptığı için 'El Pirata' lakabı verilen Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, güçlü fiziği ve mücadeleci karakteriyle ön plana çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 08:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin özlediği güç: El Pirata!
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Lyon ve Samsunspor maçlarında attığı gollerle Fenerbahçe'nin bir hafta içinde iki kritik virajı kayıpsız geçmesini sağlayan Vedat Muriqi, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın oyun sisteminde kritik bir konuma yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol'ların 'El Pirata' (korsan) lakabını taktığı Kosovalı dev, yalnızca gol atmakla kalmıyor; hücumda pas istasyonu görevi görüyor.

Takım arkadaşlarının 3. bölgeye yerleşmesine zaman ve alan kazandırıyor. Hava toplarındaki üstünlüğüyle defansı takip savunmayı zorluyor.

Üstelik Vedat sahadaki savaşçı ruhu ve takımına bağlılığıyla Fenerbahçe'ye maçlar kazandırırken kendisi de sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanıyor. 





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