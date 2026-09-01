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Sahne sizin Sultanlar!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çeyrek final için kardeş ülkemiz Azerbaycan ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 09:08
Sahne sizin Sultanlar!
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Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport ile TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Millilerimiz, rakibini mağlup etmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

KAZANIRSAK RAKİP..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

GRUBU 2. SIRADA TAMAMLADIK

A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.

Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.

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