Sahne sizin Sultanlar!

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport ile TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Millilerimiz, rakibini mağlup etmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
KAZANIRSAK RAKİP..
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
GRUBU 2. SIRADA TAMAMLADIK
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.
Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.
Millilerimiz, rakibini mağlup etmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.
KAZANIRSAK RAKİP..
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde ise Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
GRUBU 2. SIRADA TAMAMLADIK
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.
Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.