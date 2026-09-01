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Talisca kabul etti, gidiyor!

Al-Jazira'dan transfer teklifi alan ancak Fenerbahçe'den ayrılmak istemeyen Talisca'nın nihai kararını verdiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 08:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Talisca kabul etti, gidiyor!
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Fenerbahçe'de bir dönem sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı, uzun süren görüşmelerin ardından Al-Jazira'ya transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmesi kalan Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi Al-Jazira takımının teklifini kabul etti.

Bu transfer için Fenerbahçe'ye bonservis ödenmeyeceği belirtildi.

15 MİLYON EURO'LUK RAHATLAMA

Fenerbahçe'nin maaş bütçesinde Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla ciddi bir rahatlama olacak.

Yıllık 7.5 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcunun ayrılığıyla sarı-lacivertliler, 15 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

BU SEZON 7 MAÇTA 5 GOL ATTI





Bu sezon 6 Şampiyonlar Ligi maçında 4, 1 Süper Lig maçında 1 gol atan Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 resmi maçta ise 44 gol atıp 7 asist yaptı.

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