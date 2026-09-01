01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
16:00
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
17:00
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

İsmail Kartal'dan sihirli dokunuş

İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte Ederson, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci, eski günlerinden pasajlar sunmaya başladı. Taraftarla aralarındaki bağ yeniden güçlendi

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 08:52
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan sihirli dokunuş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Geçen sezon yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen ve takımdan ayrılmayı düşünen Ederson, teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte kalesinde güven vermeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaptığı kurtarışların yanı sıra kaledeki duruşu ve oyun kurulumundaki rolü Brezilyalı eldivenin eski günlerine döndüğünün göstergesi oldu.

Domenico Tedesco'nun yüzüne bakmadığı Oğuz Aydın da Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve Samsunspor galibiyetinin mimarı oldu. İsmail Kartal'la birlikte daha fazla şans bulan Oğuz da tecrübeli teknik adamın verdiği güvenle yükselişe geçti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen, bu sezon başında da sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelen İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın "Ona güveniyorum" sözüyle eski günlerinde döneceğinin sinyalini verdi. Bulduğu şansı iyi değerlendiren İrfan Can, Asensio'yu aratmadı ve Kartal'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı.

Üç oyuncuya özgüven aşılayan İsmail Kartal ile adeta öğrencileri küllerinden yeniden doğdu. f





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.