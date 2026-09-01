Geçen sezon yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen ve takımdan ayrılmayı düşünen Ederson, teknik direktör İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte kalesinde güven vermeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaptığı kurtarışların yanı sıra kaledeki duruşu ve oyun kurulumundaki rolü Brezilyalı eldivenin eski günlerine döndüğünün göstergesi oldu.
Domenico Tedesco'nun yüzüne bakmadığı Oğuz Aydın da Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve Samsunspor galibiyetinin mimarı oldu. İsmail Kartal'la birlikte daha fazla şans bulan Oğuz da tecrübeli teknik adamın verdiği güvenle yükselişe geçti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen, bu sezon başında da sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelen İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın "Ona güveniyorum" sözüyle eski günlerinde döneceğinin sinyalini verdi. Bulduğu şansı iyi değerlendiren İrfan Can, Asensio'yu aratmadı ve Kartal'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı.
Üç oyuncuya özgüven aşılayan İsmail Kartal ile adeta öğrencileri küllerinden yeniden doğdu. f
Domenico Tedesco'nun yüzüne bakmadığı Oğuz Aydın da Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve Samsunspor galibiyetinin mimarı oldu. İsmail Kartal'la birlikte daha fazla şans bulan Oğuz da tecrübeli teknik adamın verdiği güvenle yükselişe geçti.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderilen, bu sezon başında da sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelen İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın "Ona güveniyorum" sözüyle eski günlerinde döneceğinin sinyalini verdi. Bulduğu şansı iyi değerlendiren İrfan Can, Asensio'yu aratmadı ve Kartal'ın kendisine olan güvenini de boşa çıkarmadı.
Üç oyuncuya özgüven aşılayan İsmail Kartal ile adeta öğrencileri küllerinden yeniden doğdu. f