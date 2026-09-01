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Okan Buruk'tan Torreira'ya izin yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fiorentina'nın ilgilendiği Lucas Torreira'nın ayrılığına engel oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 08:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Torreira'ya izin yok!
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Galatasaray'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferine izin çıkmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fiorentina, transfer döneminin son saatlerinde Lucas Torreira için son bir girişimde bulundu.

OKAN BURUK'TAN ENGEL

İzlandalı oyuncu Albert Gudmundsson ile takası bile gündeme geldi. Ancak Okan Buruk'un "Torreira takım için temel oyuncu" duruşu transferi engelledi.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Torreira'nın, Galatasaray ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

Galatasaray'daki beşinci sezonunu yaşayan deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılılarda 178 maçta sahaya çıktı ve 11 gol, 17 asist ile skor katkısı da sağladı.  



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