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Rafael Leao'dan Sporting'e 21 milyon euro

Sporting, altyapısından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'nun transferlerinden 21.89 milyon Euro kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 08:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Galatasaray.org
Rafael Leao'dan Sporting'e 21 milyon euro
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Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'a 21.89 milyon Euro kazandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20 MİLYON EURO TAZMİNAT

Leao, 2018'de Sporting tesislerine yapılan taraftar saldırısının ardından sözleşmesini tek taraflı feshedip Lille'e imza attı. Lille, Milan'ın da desteğiyle 2023 yılında faizler dahil Sporting'e 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kaldı.

Portekizli yıldızın Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon Euro karşılığında transfer olmasıyla, Sporting yetiştirme bedeli kapsamında 1.14 milyon Euro almaya hak kazandı. Leao'nun 2019 yılında Lille'den Milan'a 30 milyon Euro'ya transfer olduğu dönemde de Sporting, yine yetiştirme bedeli olarak 750 bin Euro kazanmıştı.  



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