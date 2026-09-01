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Beşiktaş'ta dev neşterin devamı var!

Onana ve Uduokhai'nin ardından Musrati ve Amir'in sözleşmelerini de fesheden Beşiktaş'ta neşter operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Joao Mario ve Elan Ricardo var.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 09:43
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta dev neşterin devamı var!
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Teknik patron Italiano'nun biletini kestiği isimler, yabancı kontenjanında yer açılabilmesi adına birer birer gönderiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Neşter operasyonunda ilk olarak Onana ve Uduokhai ile yolları ayıran Siyah-Beyazlılar, önceki akşam da Musrati ve Amir Hadziahmetovic'in sözleşmelerini feshetti. Beşiktaş'taki yaprak dökümü bununla da sınırlı kalmayacak. Şimdi sıra yine büyük umutlarla transfer edilen isimlerden Joao Mario'da...

Yıldız futbolcuyla yolları ayırmak üzere girişimlerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler, 22 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'yu da elden çıkarmayı planlıyor.

Bir yandan fırsat transferi de kovalayan Kartal'ın, bütçede yer açma hedefiyle sürpriz oyuncu satışları yapabileceği de gelen haberler arasında.

ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Şampiyonluk hedefiyle sezona giren Beşiktaş'ta kadrodaki değişim operasyonu da son gün, son saate kadar devam edecek. 





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