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Nwaneri'nin yeni adresi Dortmund

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Arsenal'in 19 yaşındaki yıldız adayı Ethan Nwaneri, Borussia Dortmund ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 10:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Nwaneri'nin yeni adresi Dortmund
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Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Borussia Dortmund, Giannis Konstantelias'ın ön çapraz bağ sakatlığı yaşamasının ardından alternatif arayışlarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-siyahlılar bu doğrultuda Arsenal'ın gelecekte önemli rol vermeyi planladığı Ethan Nwaneri için devreye girdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından sezonluk kiralama konusunda sözlü anlaşma sağlandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Nwaneri de Almanya'ya gitmeye onay verirken, kiralık transfer süresince genç futbolcunun maaşının tamamını Borussia Dortmund karşılayacak.

Transferde satın alma opsiyonuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Arsenal böylece oyuncusunun bonservisini elinde tutarken Nwaneri'nin Bundesliga'da düzenli süre almasını hedefliyor.

ARTETA: "FUTBOL OYNAMASI GEREKİYOR"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, daha önce yaptığı açıklamalarda Nwaneri'yi takımda tutmak istediğini belirtmiş ancak genç oyuncunun gelişimi açısından düzenli forma giymesinin önemine dikkat çekmişti.

Arteta, Nwaneri için "Futbol oynaması gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kadrodaki bazı genç isimlerin daha fazla süre bulabilmek amacıyla geçici olarak ayrılabileceğinin de sinyalini vermişti.

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